I Me contro Te firmano le pubblicazioni di matrimonio: confermate le nozze del 5 settembre

Ormai è certo: quello che i Me contro Te festeggeranno dal palco del loro prossimo show, il 5 settembre, sarà un matrimonio vero a tutti gli effetti. Luigi Calagna e Sofia Scalia, gli YouTuber amatissimi dai bambini, hanno pubblicato sul profilo Instagram del duo le pubblicazioni di nozze, firmate qualche giorno fa presso il Comune di Milano. Si tratta di un impegno concreto, che ha valore legale e che anticipa il rito che sarà celebrato tra pochi mesi.

Sofì e Luì si giureranno amore eterno durante il loro "The Wedding Show", alla presenza dei fan – dietro regolare pagamento del biglietto d’ingresso, s’intende – e di fronte a un ufficiale di stato civile, figura necessaria per dare valore legale all'unione che altrimenti si sarebbe trasformata solo in uno spettacolo. Proprio questo escamotage ha permesso ai due di rispondere alle critiche che gli erano piovute addosso lo scorso anno, quando annunciarono l'intenzione di sposarsi sul palco dopo aver rimandato la cerimonia in più occasioni.

A celebrare il matrimonio di Luì e Sofì sarà infatti un funzionario del Comune di Milano. Erano stati proprio i diretti interessati a chiarire che le nozze avrebbero avuto valore legale, replicando a chi li accusava di voler trasformare un momento privato in uno show per ragioni puramente commerciali. "Sfatiamo questo mito: il matrimonio è vero", aveva dichiarato Calagna nel corso di un’intervista rilasciata a RTL 102.5, "Molti pensavano fosse solo uno spettacolo, una sorta di rito finto inserito nella scaletta. In realtà faremo lo show e, a un certo punto, arriverà un funzionario del Comune. Noi leggeremo le nostre promesse e diremo il grande sì, in diretta". Nessun copione, quindi: questa volta Luì e Sofì faranno sul serio e le pubblicazioni firmate qualche giorno fa sono il primo passo in questa direzione.