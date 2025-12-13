I Me contro Te si sposano davvero? Sull’ipotesi delle nozze per show: “Sul palco sarà un matrimonio vero”

Luigi Calagna e Sofia Scalia intervengono sui social dopo le polemiche (e i dubbi) sollevati dal loro annuncio a proposito del matrimonio sul palco annunciato poche ore fa.

Luigi Calagna e Sofia Scalia, meglio conosciuti come Luì e Sofì dei Me contro Te, annunciano che si sposeranno davvero. Dopo le polemiche (e i dubbi) sollevati dal loro annuncio a proposito delle nozze previste per il prossimo 5 settembre 2026 sul palco dell’evento The Wedding – Lo Show, i due YouTuber sono intervenuti sui social per fare chiarezza e spiegare che quello che si svolgerà sul palco il prossimo anno sarà un “matrimonio ufficiale”.

Il video in cui i Me contro Te fanno chiarezza

Intervenuti su Instagram, Luì e Sofì hanno spiegato di voler rispondere alla “domanda del momento” e hanno confermato che quello che sarà celebrato sul palco insieme ai fan il prossimo 5 settembre sarà un matrimonio a tutti gli effetti. “Ufficiale”, lo definiscono i due, sottintendendo dunque che si tratterà di un matrimonio regolare e, soprattutto, valido sotto il profilo legale. Va precisato che, al momento, non è stato confermato se il matrimonio celebrato sul palco rispetterà tutti i requisiti previsti dalla legge italiana per essere valido civilmente.

Per partecipare alle nozze aperte al pubblico basterà munirsi dell’apposito ticket, il cui costo parte da un minimo di 48 euro fino a un massimo di 96 euro per un posto a sedere, cui si potranno aggiungere 250 euro per garantirsi un Meet and Greet e altri 200 euro circa per il Vip Pack, che prevede l’accesso a una serie di benefici esclusivi. Si tratta di costi in linea con i precedenti eventi organizzati dal duo.

Il matrimonio di Luì e Sofì dal palco varrà come matrimonio civile?

Il 12 novembre, Fanpage.it ha posto allo staff dei Me contro Te una domanda a proposito della validità legale delle nozze celebrate sul palco. Per il momento, tuttavia, non ci è ancora pervenuta risposta.

Una serie di precisazioni. Affinché sia ufficialmente valido secondo la legge italiana, un matrimonio deve essere officiato da un ufficiale di stato civile che proceda alla lettura degli articoli del Codice Civile che regolano l’istituto del matrimonio in Italia e che sia celebrato all’interno di una sede autorizzata. È inoltre necessario che l’atto di matrimonio venga trascritto nei registri dello stato civile.

Le nozze a Las Vegas valide in Italia solo dopo la trascrizione

Per il momento, Luì e Sofì hanno annunciato di essersi sposati a Las Vegas, in forma privata. Il video in cui si scambiano le promesse di matrimonio nella città delle nozze lampo per eccellenza è stato pubblicato sul loro canale YouTube, nello stesso spazio utilizzato per pubblicizzare l’evento dedicato alle nozze italiane. Un matrimonio celebrato a Las Vegas, però, non ha valenza ufficiale in Italia, a meno che non venga trascritto nei registri dello stato civile italiano.