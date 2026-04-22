Dua Lipa e Callum Turner sposi in Italia, le nozze saranno a Palermo: “Tre giorni di festa e lusso”

Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno in Italia. Dopo aver ufficializzato la loro relazione un anno fa in occasione del Met Gala e aver confermato il fidanzamento, la popstar e il noto attore hanno scelto la location delle nozze. Secondo il Giornale di Sicilia, sarà Palermo a ospitare i grandi festeggiamenti il prossimo settembre.

Dua Lipa e Callum Turner si sono innamorati di Palermo la scorsa estate, quando sono stati visti camminare per il centro come una qualsiasi coppia di turisti. A distanza di un anno dalla loro prima visita, il capoluogo siciliano si trasformerà nella location del loro grande giorno, anzi, dei "loro giorni". Le nozze infatti saranno celebrate con una grande festa che durerà 3 giorni, dal 5 al 7 settembre 2026, e coinvolgerà l'intera città. A curare l'organizzazione sarà Dua Lipa in prima persona e non starebbe perdendo tempo, tanto che avrebbe già prenotato un intero piano di suite a Villa Igiea per i suoi ospiti. Tra gli invitati, secondo il The Sun, sarebbero attesi nomi come Elton John, Donatella Versace e Mark Ronson.

Dua Lipa e Callum Turner sono una coppia ufficialmente da maggio 2025, quando hanno fatto la loro prima uscita pubblica in occasione del Met Gala, sfilando mano nella mano sul red carpet. In realtà, però, a parlare per primo di una storia d'amore era stato il sito americano Page Six nel gennaio 2024, raccontando come fossero "pazzi uno dell'altra". Poco tempo dopo, i due erano stati paparazzati insieme a Los Angeles mentre si abbracciavano e scambiavano baci appassionati e nei mesi successivi le uscite in pubblico hanno iniziato a moltiplicarsi.

Il rapporto è cresciuto velocemente, tanto che sono pronti a diventare marito e moglie. I gossip sulle nozze si rincorrono da diversi mesi, così come la scelta della location: a febbraio erano stati visti sul Lago di Como insieme alla wedding planner Alessanra Grillo (la stessa che ha curato le nozze dei Ferragnez) e si pensava che avessero optato per quella scelta. Poi però il cambio di direzione e la grande festa in programma a Palermo.