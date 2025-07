Dua Lipa con il fidanzato Callum Turner a Palermo: la vacanza della popstar come una turista comune

Dua Lipa si sta godendo alcuni giorni di vacanza a Palermo, in Sicilia. È stata fotografata per le strade della città con il fidanzato Callum Turner e alcuni amici: le immagini e i video registrati dai fan che l’hanno incontrata.

Vacanze italiane per Dua Lipa. La celebre pop star dopo il weekend a Napoli a inizio luglio, è volata in Sicilia. Negli ultimi giorni è stata avvistata per le strade di Palermo: video e foto, pubblicati sui social dai fan che l'hanno incontrata, documentano le sue passeggiate con il fidanzato Callum Turner e i suoi aperitivi in compagnia di amici. Il sito locale Balarm racconta che il suo arrivo è stato inaspettato ed è passato "quasi inosservato".

I video di Dua Lipa con il fidanzato Callum Turner a Palermo

Passeggiano abbracciati per le strade di Palermo, poi si divertono a fare aperitivo con altri amici e infine in zona piazza Croce dei Vespri, hanno cenato a base di pesce e verdure. Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner si stanno godendo ancora dei giorni di vacanza, in Italia, dopo il weekend a Napoli, ma il loro arrivo in città, oltre che inaspettato, è apparso quasi inosservato. Lo scrive il sito locale Balarm.it che racconta che la pop star sabato pomeriggio era seduta ad un bar tra le strade della movida: nessuno, però, si è avvicinato per disturbarla. In molti, addirittura, non l'avrebbero riconosciuta. Su TikTok, infatti, circolano i video registrati e caricati da diversi utenti e fan della cantante che la raffigurano spensierata e divertita, come una turista comune, senza trovarsi costretta a farsi spazio tra la folla di fan.

Dua Lipa in Sicilia per il matrimonio di Charli XCX

Stando a quanto si legge, la cantante e compositrice britannica di origini kosovaro-albanese si troverebbe in Sicilia in attesa delle nozze della sua collega e amica Charli XCX con la quale ha cantato sul palco a Wembley lo scorso giugno. La cantautrice britannica, dopo le nozze tra pochi intimi a Londra, ha fatto sapere infatti che celebrerà il matrimonio con tutti i suoi invitati sull'isola italiana. Data e location sono, al momento, top secret.