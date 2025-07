Justin Bieber in vacanza in Italia, gli scatti in Sardegna insieme al figlio e alla moglie Hailey Baldwin

Justin Bieber ha scelto l’Italia per trascorrere parte delle sue vacanze estive. Su X, il cantante sta documentando i giorni nel Bel Paese a bordo del suo mega yacht insieme alla moglie Hailey Baldwin e al figlio Jack Blues. La coppia si trova in Sardegna, precisamente in Gallura.

Mare, sole, buon cibo e relax: Justin Bieber ha scelto l'Italia per trascorrere parte delle sue vacanze estive. Su X, il cantante sta documentando i giorni nel Bel Paese a bordo del suo mega yacht insieme alla moglie Hailey Baldwin e al figlio Jack Blues. La coppia si trova in Sardegna, precisamente in Gallura. Sembra ormai solo un brutto ricordo, per Bieber, il periodo complicato da lui vissuto negli ultimi mesi, durante il quale aveva confessato sui social di avere problemi con la gestione della rabbia.

Justin Bieber in vacanza in Italia, dove soggiorna l'artista

Come suo solito, Justin Bieber ha condiviso su X alcuni momenti di quotidianità degli ultimi giorni. Il cantante è in vacanza in Italia, in Sardegna, insieme alla moglie Hailey e a suo figlio Jach Blues, nato ad agosto del 2024. Come riportato da Unionesarda.it, sarebbe arrivato lunedì pomeriggio all’aeroporto privato “Eccelsa Aviation” di Olbia e soggiornerebbe in una lussuosa villa nei pressi dell’Hotel Cala di Volpe.

Centinaia i commenti d'apprezzamento da parte dei suoi fan italiani, che da tempo sperano che l'artista conceda loro un concerto. Al momento, dovranno accontentarsi della sua presenza per godersi il tempo libero.

Gli scatti insieme alla moglie Hailey Bieber che spazzano via le voci di crisi

Spazzate definitivamente via, dunque, le voci di crisi tra lui e sua moglie. Gli ultimi mesi, infatti, non sono stati facili per l'artista, dai problemi di salute mentale dovuti alla cattiva gestione della rabbia, da cui "è tutta la vita che cerco di guarire", come spiegato da lui stesso sui social, al presunto allontanamento dalla sua dolce metà Hailey. Le cose tra i due, a quanto pare, sembrano star andando meglio, come testimoniano gli scatti in cui si mostrano sorridenti e complici, impegnati a godersi il tempo in Italia tra sole, mare e buon cibo.