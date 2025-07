Justin Bieber e Hailey Baldwin vicini: il rapper con un post su Instagram allontana le voci di crisi

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Justin Bieber allontana le voci di crisi con Hailey Bieber postando una foto insieme a lei. Su Instagram pochi minuti fa ha condiviso un post che li ritrae abbracciati davanti al mare: ieri a Maiorca si è svolto il Rhode Summer Club, evento del brand della modella al quale ha partecipato anche il rapper. Poche settimane fa le riviste di gossip americane parlavano di rottura tra loro: lei fu paparazzata per strada a New York senza la fede al dito.

La foto di Justin Bieber e Hailey Bieber

Si abbracciano davanti al mare nell'ultima fotografia postata da Justin Bieber: il rapper e la moglie Hailey erano finiti al centro del gossip per una presunta crisi che sembrava ormai irreversibile. Il cielo grigio sembra essere passato e potrebbe essere tornato il sereno sulla coppia che nell'agosto 2024 ha dato il benvenuto al primo figlio insieme. A corredo della foto pubblicata pochi minuti fa le emoticon della faccia con gli occhi a cuoricino.

Le voci di crisi e le foto senza fede al dito

Da oltre un mese circolava il gossip che li vedeva ormai distanti. Hailey Bieber era stata più volte paparazzata in compagnia delle amiche per le strade di New York: in una fotografia pubblicata dal tabloid TMZ la modella appariva senza fede al dito, un segnale che sembrava confermare ciò che circolava da tempo. Hailey Bieber, inoltre, raccontò che le notizie sulla separazione arrivavano "nel periodo più delicato della sua vita", quello del post parto. "Imparare una nuova versione di me stessa è molto difficile. Fare tutto questo mentre vado su internet ogni giorno e sento la gente dire "Stanno divorziando" e "Non sono felici" è davvero una rottura di scatole", disse. Al suo periodo difficile si è aggiunto quello del marito che negli ultimi mesi ha destato preoccupazione tra i fan per vari episodi che hanno segnato la sua immagine pubblica. Il periodo nero potrebbe essere passato e le immagini che li ritraggono insieme a Maiorca confermerebbero il loro riavvicinamento.