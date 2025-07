video suggerito

Elodie e Andrea Iannone distanti, scoppia il gossip: "Sono in crisi, lui si sente trascurato" Elodie e Andrea Iannone si sarebbero allontanati: negli ultimi giorni la coppia è finita al centro del gossip per una presunta crisi annunciata da Deianira Marzano. Non si sarebbero lasciati, ma "lui si sente trascurato". Entrambi su Instagram hanno postato le loro gite fuori porta, in luoghi e con compagnie differenti.

A cura di Gaia Martino

Stando ai rumors che circolano già da diversi giorni, Elodie e Andrea Iannone si sarebbero allontanati. Dopo l'avvistamento al San Siro a inizio giugno, il pilota non sarebbe più apparso vicino alla cantante con la quale fa coppia da circa 3 anni. Entrambi postano sui social le loro gite fuori porta, in luoghi e con compagnie del tutto differenti. Ad alimentare il gossip Deianira Marzano che in una story ha confermato la crisi svelando i presunti motivi.

Il gossip su Elodie e Andrea Iannone

"Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei": con queste parole Deianira Marzano avrebbe alimentato il gossip che circola da diversi giorni e che vede Andrea Iannone ed Elodie protagonisti. Non appaiono più insieme sui social e qualche indizio su Instagram avrebbe fatto scoppiare il rumor. L'influencer del pettegolezzo online ha continuato, in una story: "Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, ma non si sono lasciati". A destare curiosità non solo i post che li ritraggono in luoghi e con compagnie diverse, ma anche l'assenza dei "like", che in tempi social come quelli di oggi, per molti sarebbero capaci di definire la natura di un rapporto.

L'enigmatico post di Andrea Iannone: "Dobbiamo sempre avere il sole in tasca"

A incuriosire i fan della coppia anche gli ultimi post condivisi da entrambi su Instagram. Il pilota due giorni fa ha pubblicato una serie di scatti a corredo di una frase enigmatica: "Dobbiamo sempre avere il sole in tasca e tirarlo fuori al momento giusto". E poi ancora, ieri, una serie di foto scattate durante una gita in bici: "Io, Paolet e la bicicletta", la didascalia.

Mentre il pilota si gode la montagna, Elodie è al mare. Ha trascorso il weekend in piscina, stando alla IG story pubblicata con la figlia di una sua cara amica, dopo una vacanza in barca con il suo team di ballerini. "Brutal" ha scritto pochi giorni fa come didascalia a un carosello di foto insieme alla sua "crew".