Rocìo Munoz Morales conferma la rottura con Andrea Iannone: “Sono una mamma single”

La liaison tra Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone è finita. A confermarlo, in maniera sottile, è proprio l'attrice che ospite del programma radiofonico Radio 2 Social Club ha fatto una dichiarazione che, a conti fatti, lascia poco spazio a possibili interpretazioni.

Le parole di Rocìo Munoz Morales in radio

Durante un'ospitata nel programma radiofonico condotto da Luca Barbarossa ed Ema Stokholma, l'attrice spagnola ha risposto a una domanda inerente al personaggio che sta interpretando a teatro e incentrata sulle somiglianze tra realtà e finzione scenica: "Anche lei è una mamma, come me. Anche lei è single e lo sono anche io" dice Rocìo, lasciando così intendere che la sua frequentazione con Andrea Iannone pare sia ormai finita. Un'indiscrezione che riporta anche il settimanale Chi, dove si dà conferma delle voci di allontanamento tra i due che si avvicendavano già da qualche tempo, sebbene ci fossero state alcune conferme del contrario. Chi meglio della diretta interessata, però, potrebbe rispondere in maniera puntuale a questo quesito.

La liasion con Andrea Iannone

Proprio sul settimanale edito da Mondadori erano comparse delle foto che ritraevano il motociclista insieme all'ex moglie di Raoul Bova, dopo la replica dello spettacolo teatrale che la sta portando in giro per l'Italia. Una cena, un bacio affettuoso, le voci di crisi sembravano lontane, ma a quanto pare qualcosa si è rotto e ognuno ha ripreso a percorrere la propria strada. I due erano stati avvistati per la prima volta a Madrid, dove stavano trascorrendo le vacanze di Natale, da quell'incontro sarebbe nata una curiosità tale da iniziare una frequentazione vera e propria. La prima paparazzata, infatti, risale a gennaio, quando furono beccati insieme all'uscita da un resort in montagna. Successivamente, poi, sono stati diversi i momenti in cui i due sono apparsi insieme, tanto che si parlava di un rapporto a gonfie vele, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato come succede in molte coppie che iniziano la loro conoscenza, considerando che entrambi erano reduci da un periodo piuttosto burrascoso in fatto di sentimenti.