“Tra Rocio Morales e Iannone va gonfie vele, ma lei frena per rispetto delle figlie”, i gossip sulla coppia

Stando alle ultime indiscrezioni, la conoscenza tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone continuerebbe a gonfie vele e i due sarebbero a un passo dall’ufficializzare il loro rapporto. L’attrice, tuttavia, pare preferisca non parlare di “storia d’amore” perché, per rispetto delle figlie, non vuole.

Continuerebbe a gonfie vele la frequentazione tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales. Se l'attrice, ex moglie di Raoul Bova, ha recentemente specificato che "conosce da pochissimo" il pilota di moto GP, le ultime indiscrezioni raccontano una versione diversa del loro rapporto, che sarebbe a un passo dall'essere ufficializzato a tutti gli effetti, dopo continue paparazzate e commenti social.

Rocio-Iannone "a gonfie vele": gli aggiornamenti sulla loro frequentazione

Stando a quanto riporta il settimanale Chi, nella rubrica dedicata al gossip e firmata dal giornalista Giuseppe Candela, tra Rocio e Iannone "l'amore continua a gonfie vele". I due – come ha svelato anche l'attrice- si sono conosciuti per caso pochi giorni dopo Capodanno a Madrid, grazie ad amici in comune. I gossip parlano di una "frequentazione" che sta continuando giorno dopo giorno e che "presto sarà ufficializzata", rendendoli una coppia pubblica dopo mesi di indiscrezioni.

Se dovessero rendere ufficiale il rapporto, potrebbero finire ancora di più al centro dei riflettori, visto anche il loro passato: il pilota è reduce dalla storia d'amore con Elodie (ora vicina alla ballerina Franceska Nuredini), mentre l'attrice arriva dalla turbolenta separazione con Raoul Bova. Morales però sembra mettere ‘il freno a mano0, tanto che continua a parlare di "conoscenza" e non di "storia d'amore" perché "per rispetto delle figlie preferisce non correre troppo".

Cosa ha raccontato Rocio Morales sul rapporto con Iannone

Recentemente intervistata da Vanity Fair, Morales ha risposto a una serie di domande sulla sua vita sentimentale, dal passato con Raoul Bova al possibile presente con Iannone. Riguardo al pilota, però, sembra non volersi sbilanciare troppo sulla natura del loro rapporto: "Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga". Poi la conferma di come è nata la loro conoscenza: "Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo".