Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone beccati insieme, l’incontro a Madrid e il weekend da soli in Franciacorta

Il settimanale Chi ha beccato Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone lasciare insieme un relais in Franciacorta. I due, quindi, avrebbero iniziato una conoscenza e si sarebbero avvicinati per la prima volta a Madrid.

Dopo la fine della storia con Elodie, il nome di Andrea Iannone sta nuovamente circolando tra le vie del gossip, ma a confermare il suo avvicinamento a un'altra donna dello spettacolo è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcuni scatti del motociclista accanto a Rocìo Munoz Morales, dopo aver trascorso del tempo insieme. L'attrice spagnola è reduce dalla separazione da Raoul Bova, con il quale ha vissuto dodici intensi anni d'amore e ha avuto due figlie.

Il primo incontro sarebbe avvenuto a Madrid

Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, i due si sarebbero incontrati a Madrid, in una discoteca. L'attrice si trovava nella capitale spagnola con le figlie, dove era andata per trascorrere del tempo con i suoi familiari, mentre lui aveva raggiunto degli amici. Dopo questa soffiata, i fotografi del settimanale sono stati attivati e, infatti, hanno beccato i due nel relais L'Albereta, vicino Brescia nella zona del Franciacorta, dove molti personaggi noti amano trascorrere dei weekend lontano dal caos cittadino. Sembrerebbe che i due siano stati lì per due giorni, ma lei ha fatto ritorno a Roma dalle sue bambine. Le foto pubblicate sul settimanale beccano il momento in cui il motociclista e l'attrice escono dal resort, in macchina, diretti all'aeroporto di Linate. Si sono salutati affettuosamente, ma senza troppi slanci, lui ha preferito non lasciare la macchina, immaginando che magari sarebbe stato poco prudente.

I rumors sui flirt dopo le rispettive rotture

Nel frattempo, in queste settimane, non erano mancati rumors su possibili avvicinamenti o ritorni di fiamma da parte di entrambi. A Rocìo era stato affiancato il nome di Stefano De Martino, ma tra loro non c'è mai stato nulla se non un'amicizia, dal momento che si conoscevano già prima che la storia con Bova si chiudesse; oltre al conduttore si vociferava che fosse in corso una frequentazione con l'imprenditore Vittorio Chini, ma lei ha sempre detto di non essere sigle. Per Andrea Iannone, invece, il primo nome a comparire è stato quello di una sua storia ex fidanzata, Belén Rodriguez, che lui avrebbe ripreso a seguire su Instagram, ma nessuno dei due ha effettivamente confermato un riavvicinamento. Le foto pubblicate dal settimanale, quindi, sarebbero una conferma, almeno, di una conoscenza in atto.