Andrea Iannone e Rocio Morales insieme, il gossip: “Sono una nuova coppia e hanno una relazione”

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sarebbero una coppia. Il settimanale Chi li ha avvistati insieme durante una fuga romantica in Franciacorta. L’attrice negli scorsi mesi è stata al centro dei gossip per la separazione da Raoul Bova, mentre per il pilota questa sarebbe la conferma della rottura da Elodie.

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sarebbero una coppia. Secondo il settimanale Chi, che per primo ha lanciato lo scoop, l'attrice ed ex moglie di Raoul Bova è stata avvistata insieme al pilota, che dal 2022 è impegnato con Elodie, anche se negli ultimi mesi le voci di rottura sono diventate sempre più insistenti e questa sarebbe la conferma ufficiale.

"Tra Rocio Morales e Iannone c'è una relazione"

Il primo gossip del 2026, iniziato solamente da qualche settimana, riguarda Andrea Iannone e Rocio Morales. Secondo il racconto di Chi, tra i due "è in corso una nuova relazione" ed entrambi si sarebbero lasciati il passato alle spalle. Il settimanale li ha avvistati mentre escono da un relais a 5 stelle in Franciacorta, (lo stesso frequentato anni fa da Iannone con Belen Rodriguez) dove si sarebbero rifugiati per una fuga d'amore lontani da occhi troppo indiscreti. Nelle immagini nessun abbraccio o bacio, ma i due scherzano e appaiono piuttosto complici. Per il momento nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, che preferiscono mantenere una certa riservatezza. Anche Elodie, (ex) fidanzata di Iannone, non si è esposta.

Il passato sentimentale di Iannone e Rocio: i nomi di Elodie e Bova

Negli scorso mesi il nome di Rocio Morales è stato al centro dei gossip per diversi motivi: prima la separazione da Raoul Bova per via del presunto tradimento di lui, poi una possibile vicinanza al conduttore Stefano De Martino, che si è rivelata poi solamente un'amicizia. L'attrice e scrittrice, in vista dell'inizio del 2026, aveva pubblicato sui social un post con scritto: "Stupiscici", per poi correggerlo aggiungendo "ma non troppo".

Leggi anche Perché si sta parlando di Andrea Iannone vicino a Belén Rodriguez dopo Elodie

Diversa e più delicata è la situazione di Andrea Iannone: dal 2022 è fidanzato con Elodie e nessuno dei due ha mai annunciato pubblicamente la fine della relazione. Quindi, in teoria, i due sarebbero ancora una coppia, nonostante negli ultimi mesi le voci di crisi e soprattutto di rottura siano diventante sempre più insistenti, fino a trasformarsi in certezza. Iannone ha quindi lasciato Elodie per Rocio? O la conoscenza è avvenuta dopo? Al momento nessuna conferma.