Gossip
video suggerito
video suggerito

Andrea Iannone e Rocio Morales insieme, il gossip: “Sono una nuova coppia e hanno una relazione”

Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sarebbero una coppia. Il settimanale Chi li ha avvistati insieme durante una fuga romantica in Franciacorta. L’attrice negli scorsi mesi è stata al centro dei gossip per la separazione da Raoul Bova, mentre per il pilota questa sarebbe la conferma della rottura da Elodie.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Elisabetta Murina
0 CONDIVISIONI
Immagine

Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone sarebbero una coppia. Secondo il settimanale Chi, che per primo ha lanciato lo scoop, l'attrice ed ex moglie di Raoul Bova è stata avvistata insieme al pilota, che dal 2022 è impegnato con Elodie, anche se negli ultimi mesi le voci di rottura sono diventate sempre più insistenti e questa sarebbe la conferma ufficiale.

"Tra Rocio Morales e Iannone c'è una relazione"

Il primo gossip del 2026, iniziato solamente da qualche settimana, riguarda Andrea Iannone e Rocio Morales. Secondo il racconto di Chi, tra i due "è in corso una nuova relazione" ed entrambi si sarebbero lasciati il passato alle spalle. Il settimanale li ha avvistati mentre escono da un relais a 5 stelle in Franciacorta, (lo stesso frequentato anni fa da Iannone con Belen Rodriguez) dove si sarebbero rifugiati per una fuga d'amore lontani da occhi troppo indiscreti. Nelle immagini nessun abbraccio o bacio, ma i due scherzano e appaiono piuttosto complici. Per il momento nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, che preferiscono mantenere una certa riservatezza. Anche Elodie, (ex) fidanzata di Iannone, non si è esposta.

Il passato sentimentale di Iannone e Rocio: i nomi di Elodie e Bova

Negli scorso mesi il nome di Rocio Morales è stato al centro dei gossip per diversi motivi: prima la separazione da Raoul Bova per via del presunto tradimento di lui, poi una possibile vicinanza al conduttore Stefano De Martino, che si è rivelata poi solamente un'amicizia. L'attrice e scrittrice, in vista dell'inizio del 2026, aveva pubblicato sui social un post con scritto: "Stupiscici", per poi correggerlo aggiungendo "ma non troppo". 

Leggi anche
Perché si sta parlando di Andrea Iannone vicino a Belén Rodriguez dopo Elodie

Diversa e più delicata è la situazione di Andrea Iannone: dal 2022 è fidanzato con Elodie e nessuno dei due ha mai annunciato pubblicamente la fine della relazione. Quindi, in teoria, i due sarebbero ancora una coppia, nonostante negli ultimi mesi le voci di crisi e soprattutto di rottura siano diventante sempre più insistenti, fino a trasformarsi in certezza. Iannone ha quindi lasciato Elodie per Rocio? O la conoscenza è avvenuta dopo? Al momento nessuna conferma.

Gossip
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Luisa Ranieri è La Preside: "La serie arriva prima del decreto Meloni a Caivano. Da 30 anni non si investe sulla scuola"
L'intervista all'attrice che da stasera è su Rai1 con "La Preside"
"Questa storia riguarda gli esseri umani, non la politica. Con la forza non puoi cambiare niente”
La preside con Luisa Ranieri: trama, cast e puntata della fiction
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views