Andrea Iannone commenta l’ultima foto di Rocio Munoz Morales, il gesto che conferma la vicinanza

Occhi puntati sul gossip degli ultimi giorni, quello che racconta del presunto flirt tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales. Il pilota di Moto GP si sarebbe lasciato con Elodie, ora in vacanza con il gruppo di ballerine del suo tour, e starebbe già frequentando un'altra donna, la conduttrice spagnola, ex di Raoul Bova. Sono stati paparazzati insieme all'uscita del relais L'Albereta, vicino Brescia, nella zona del Franciacorta, dove avrebbero trascorso insieme del tempo. Sebbene non si siano scambiati baci in pubblico, la loro vicinanza, in quel contesto, è apparsa subito curiosa. Nessuno dei due ha commentato i rumors sul loro conto, ma in queste ore un gesto di Iannone, un commento pubblicato sotto all'ultimo post della showgirl spagnola, potrebbe confermare il flirt.

Il gesto di Andrea Iannone per Rocio Munoz Morales

"Yo soy por el flamenco", tradotto "Sono per il flamenco", è il commento che Andrea Iannone ha aggiunto al post di Rocio Munoz Morales pubblicato tre ore fa su Instagram. Un gesto che può essere interpretato come una chiara conferma dell'intesa tra i due. Un segno che la vicinanza sospetta di cui si è parlato, potrebbe essere ben più che un semplice pettegolezzo.

Il primo incontro a Madrid, durante le feste di Natale

Il settimanale Chi ha parlato per la prima volta dei due insieme, paparazzati all'uscita di un relais a 5 stelle in Franciacorta dopo le feste di Natale. La rivista ha raccontato che i due si sono conosciuti a Madrid, in una discoteca. Lei era nella sua città natale per trascorrere le festività con i suoi familiari, mentre lui si trovava in vacanza con alcuni amici. Potrebbe essere scattata una scintilla che li ha spinti, una volta rientrati in Italia, a rivedersi per trascorrere del tempo insieme. Hanno scelto il resort dove lui era solito andare con Belen Rodriguez, ai tempi della loro relazione, si legge. Ma non sono riusciti a tenere lontani gli occhi indiscreti dei paparazzi.