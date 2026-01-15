Gossip
video suggerito
video suggerito

Andrea Iannone commenta l’ultima foto di Rocio Munoz Morales, il gesto che conferma la vicinanza

Nelle ultime ore Andrea Iannone ha commentato la foto di Rocio Munoz Morales pubblicata su Instagram, un gesto che conferma la vicinanza tra i due, paparazzati da Chi all’uscita di un relais a 5 stelle.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Gaia Martino
90 CONDIVISIONI
Immagine

Occhi puntati sul gossip degli ultimi giorni, quello che racconta del presunto flirt tra Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales. Il pilota di Moto GP si sarebbe lasciato con Elodie, ora in vacanza con il gruppo di ballerine del suo tour, e starebbe già frequentando un'altra donna, la conduttrice spagnola, ex di Raoul Bova. Sono stati paparazzati insieme all'uscita del relais L'Albereta, vicino Brescia, nella zona del Franciacorta, dove avrebbero trascorso insieme del tempo. Sebbene non si siano scambiati baci in pubblico, la loro vicinanza, in quel contesto, è apparsa subito curiosa. Nessuno dei due ha commentato i rumors sul loro conto, ma in queste ore un gesto di Iannone, un commento pubblicato sotto all'ultimo post della showgirl spagnola, potrebbe confermare il flirt.

Il gesto di Andrea Iannone per Rocio Munoz Morales

"Yo soy por el flamenco", tradotto "Sono per il flamenco", è il commento che Andrea Iannone ha aggiunto al post di Rocio Munoz Morales pubblicato tre ore fa su Instagram. Un gesto che può essere interpretato come una chiara conferma dell'intesa tra i due. Un segno che la vicinanza sospetta di cui si è parlato, potrebbe essere ben più che un semplice pettegolezzo.

Immagine

Il primo incontro a Madrid, durante le feste di Natale

Il settimanale Chi ha parlato per la prima volta dei due insieme, paparazzati all'uscita di un relais a 5 stelle in Franciacorta dopo le feste di Natale. La rivista ha raccontato che i due si sono conosciuti a Madrid, in una discoteca. Lei era nella sua città natale per trascorrere le festività con i suoi familiari, mentre lui si trovava in vacanza con alcuni amici. Potrebbe essere scattata una scintilla che li ha spinti, una volta rientrati in Italia, a rivedersi per trascorrere del tempo insieme. Hanno scelto il resort dove lui era solito andare con Belen Rodriguez, ai tempi della loro relazione, si legge. Ma non sono riusciti a tenere lontani gli occhi indiscreti dei paparazzi.

Leggi anche
Rocìo Munoz Morales e Andrea Iannone beccati insieme, l'incontro a Madrid e il weekend da soli in Franciacorta
Gossip
90 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Paolo Sorrentino: “Le domande su Toni Servillo mi imbarazzano. La critica? Non mi tocca, la vita si sta accorciando”
Sull'eutanasia: "Non è al centro dell'agenda del governo, ma penso che dovrebbe esserlo"
L'intervista a Paolo Sorrentino, La Grazia da oggi al cinema
Su Zalone: "Non saprei gestire 60 milioni di incasso, preferisco restare sottotono"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views