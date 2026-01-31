Andrea Iannone e la presunta frecciatina a Elodie dopo la rottura: “Le donne vanno e vengono”

Nel suo ultimo post Instagram, Andrea Iannone ha pubblicato una foto che appare come una frecciatina alla ex Elodie. “Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna”, si legge. Il pilota sarebbe ora vicino a Rocio Munoz Morales, mentre la cantante alla ballerina Franceska Nuredini.

Andrea Iannone al centro dei gossip per la sua vita privata. Dopo la rottura con Elodie (mai annunciata ufficialmente), che nel frattempo ha pubblicato sui social alcuni scatti di un viaggio in Thailandia con la ballerina Franceska Nuredini, il pilota di Moto GP ha fatto parlare di sé per la vicinanza a Rocio Munoz Morales, ex moglie di Raoul Bova. I due sono stati avvistati insieme in un relais a cinque stelle, dove avrebbero trascorso un romantico weekend lontano dalla città.

Sui profili social di Iannone non ci sono foto "ufficiali" che confermano la frequentazione con Morales e l'ultimo post pubblicato su Instagram sembrerebbe contenere una frecciatina alla ex Elodie. Il pilota ha condiviso alcune immagini del primo mese del 2026, trascorso tra viaggi e momenti di relax, e l'ultima è una foto di Geolier con la sua attuale fidanzata Chiara Frattesi. "Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna", è la didascalia che si legge sulla foto e che appare a tutti gli effetti come un riferimento alla cantante e al passato vissuto insieme. "Day by day" (Giorno dopo giorno) è invece la descrizione che accompagna tutte le foto.

Il pilota starebbe quindi costruendo un nuovo capitolo della sua vita "giorno dopo giorno", lasciandosi il passato alle spalle. Nel frattempo, sempre sui social, ha commentato una foto di Rocio Morales confermando la loro vicinanza. Elodie, invece, tace sul fronte Iannone: la cantante è stata paparazzata con la ballerina Franceska Nuredini a Milano, di ritorno da un viaggio in Thailandia insieme. "Sono felici e euforiche", scrive il settimanale Chi, sottolineando come si fossero "messe in posa" dopo essersi accorte della presenza dei fotografi a osservarle.