Perché si sta parlando di Andrea Iannone vicino a Belén Rodriguez dopo Elodie

Nelle ultime ore si è tornati a parlare della crisi tra Andrea Iannone ed Elodie, mai davvero confermata e intanto si accende il gossip attorno a un presunto riavvicinamento tra il motociclista e Belén Rodriguez.

Nelle ultime ore il chiacchiericcio su un riavvicinamento di Andrea Iannone a Belén Rodriguez, dopo la presunta crisi con Elodie, è diventato sempre più frequente. Gli indizi reperiti sui social, secondo alcuni, sarebbero piuttosto eloquenti e, quindi, parlare di una ripresa dei contatti tra la showgirl e il motociclista non sarebbe un'ipotesi così remota.

Il post di Iannone e i rumors su Belén Rodriguez

Il tutto nasce da un post pubblicato da Andrea Iannone qualche giorno fa, di ritorno da Madrid, dove aveva trascorso alcuni giorni incontrando anche degli amici e accanto al carosello di foto postate su Instagram, scrive: "Madrid, mi dai sempre tanto. Mi accogli, mi scuoti, mi ricordi chi sono quando cammino tra le tue strade". Si trovavano proprio nella capitale spagnola quando Iannone ed Elodie ufficializzarono, per la prima volta, la loro relazione. Quanto scritto dal motociclista avrebbe sollevato qualche sospetto, soprattutto dopo le voci insistenti di una crisi tra i due, che si avvalorerebbe col fatto che in queste festività natalizie non sono mai comparse foto di coppia. Al momento, però, da parte di nessuno dei due è mai arrivata una smentita o una conferma di un'imminente rottura.

Nel frattempo, quindi, si sarebbe acceso il gossip attorno a Belén Rodriguez. Le indiscrezioni si rincorrono da quando lui avrebbe ripreso a seguirla su Instagram, cosa che evidentemente non faceva da quando i due avevano smesso di frequentarsi. Dal 2016 al 2018, infatti, i due avevano avuto una storia, per cui il gesto da parte di Andrea Iannone è stato letto come un possibile riavvicinamento tra loro. La showgirl argentina, ad oggi, non sembra avere dei flirt all'attivo, l'ultimo di cui si era avuta notizia, non è chiaro se prosegua ancora adesso. Ospite a Ballando con le stelle aveva infatti scherzato sul fatto di essere sola perché gli uomini la temono e di volere un compagno serio.

Quando si era parlato di Elodie e Marracash

D'altra parte, questa estate, era stato il turno di Elodie e Marracash, di cui si era tornato a parlare sempre dopo i rumors di una crisi tra la cantante e Iannone. Qui, invece, il chiacchiericcio era nato per il brano Niente canzoni d'amore, del rapper e poi ricantata da Elodie nel 2020. La cantante ha deciso di inserirla di nuovo nella scaletta del suo concerto a San Siro, che si è tenuto lo scorso 8 giugno. I fan della coppia hanno interpretato il gesto come un messaggio indiretto lanciato al suo ex, che il 25 giugno, a sua volta, l'ha cantata durante la sua esibizione.