Perché si sta tornando a parlare di Elodie e Marracash dopo la presunta crisi con Andrea Iannone Dopo i rumors su una presunta crisi tra Elodie e Andrea Iannone, torna di moda l'antico ritornello di un presunto riavvicinamento tra l'artista e Marracash, il suo ex di cui nel 2022 disse: "Nessuno sarà mai alla sua altezza". Un amore che ha lasciato un segno anche in chi segue i due artisti, al punto che una canzone del rapper di Barona inserita da Elodie nella scaletta di un suo concerto recente riaccende le speculazioni sulla coppia.

A cura di Sara Leombruno

"Nessuno sarà mai alla sua altezza". Furono queste le parole con cui Elodie, nel 2022, confessò in un'intervista a Peter Gomez che il suo ex fidanzato Marracash avrebbe occupato per sempre un posto speciale nel suo cuore, a prescindere dal fatto che si fossero lasciati. La loro storia fu intensa, seguita e sentita da migliaia di persone, soprattutto perché, a restituirne il racconto, furono con l'arte proprio i due che la stavano vivendo. È questo il motivo per cui, anche a distanza di anni, se ne continua a parlare. Ed è anche la ragione per cui, dopo le voci di una crisi tra la cantante e Andrea Iannone, c'è chi crede che possa essere coinvolto anche il suo ex. Ad avvalorare questa ipotesi, una canzone del rapper di Barona inserita da Elodie nella scaletta di un suo concerto recente.

Elodie e Marracash, perché se ne sta tornando a parlare

Galeotto sarebbe stato il brano "Niente canzoni d'amore", una canzone pubblicata da Marracash nell'album "Status" nel 2015 insieme a Federica Abbate, che Elodie nel 2020 incise in una versione propria per il disco "This is Elodie", anche per rendere omaggio a quello che al tempo era il suo fidanzato. A distanza di cinque anni, la cantante ha deciso di inserirla di nuovo nella scaletta del suo concerto a San Siro, che si è tenuto lo scorso 8 giugno. I più nostalgici hanno interpretato il gesto come una sorta di messaggio indiretto lanciato al suo ex, che il 25 giugno, a sua volta, ha deciso di cantarla durante la sua esibizione. Una conferma diretta, tuttavia, ancora non c'è stata e queste restano solo supposizioni.

Le voci di crisi con Andrea Iannone

A completare il quadro, le voci di crisi tra Elodie e Andrea Iannone, che si rincorrono da diversi giorni. L'ultima volta che i due sono stati avvistati insieme risale a inizio giugno, durante un concerto a San Siro, ma da allora il pilota non è più apparso vicino a lei. I due, che stanno insieme da tre anni, non sono ancora intervenuti per smentire o confermare i rumors, che erano stati alimentati dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che in una story aveva scritto: "Pare che lui abbia scoperto alcuni messaggi di lei, ma non si sono lasciati". A destare curiosità non solo i post che li ritraggono in luoghi e con compagnie diverse, ma anche l'assenza dei "like" reciproci, che al giorno d'oggi, per molti, sarebbero capaci di definire la natura di un rapporto.