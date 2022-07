Elodie: “Sono innamorata di Marracash, nessuno sarà mai alla sua altezza” Elodie ospite de La Confessione di Peter Gomez parla del rapporto con Marracash rivelando di essere innamorata di lui: “È la persona che amerò di più in tutta la mia vita”.

A cura di Gaia Martino

Elodie parla di Marracash ospite del finale di stagione de La Confessione, il programma che andrà in onda domani, venerdì 15 luglio in seconda serata su Nove, condotto da Peter Gomez. La celebre artista romana oltre a regalare le sue esibizioni sui palchi d'Italia con le sue hit, è tornata al centro del gossip per via del suo riavvicinamento al rapper Fabio Bartolo Rizzo. Proprio due sere fa era al suo concerto allo Stupingi Sonic Park a Torino e lo ha ripreso mentre cantava i versi di Crazy Love dedicati a lei. "È la persona che amerò di più in tutta la mia vita" ha confessato.

La confessione di Elodie su Marracash

"Nessun prossimo fidanzato sarà mai all'altezza di Marracash" per Elodie che a La Confessione ha raccontato di quanto sia importante la presenza del rapper nella sua vita: "E' rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza'. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno". L'artista romana ha proseguito dichiarando che Fabio Bartolo Rizzo alias Marracash è "una persona molto importante per me, se ho bisogno di un parere, se ho un'idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui".

"È la persona che amerò di più in tutta la mia vita"

In un'intervista al Corriere lo descrisse come "animalesco", così il conduttore Peter Gomez le ha chiesto cosa volesse dire con quelle parole. "È un uomo. Ha una silhouette elegante, ha sia l'eleganza che un animo animalesco. E' tante cose, è difficile spiegare Fabio, questa è la verità, è molto difficile. Però la cosa che mi piace è nello sguardo di una persona che non è mai…" ha spiegato, senza concludere la frase. Così è stata inevitabile la domanda "sei ancora innamorata?". Elodie è stata sicura nel rispondere di amarlo.

