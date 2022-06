Elodie tra Pride e Marracash: “L’essere umano che mi ha agitato di più” I rapporti tra Elodie e Marracash spiegati dalla cantante in questa intervista rilasciata al Corriere della Sera: “È complicato”.

Elodie e Marracash stanno di nuovo insieme? La risposta non è così scontata dopo aver letto l'intervista che la Di Patrizi ha rilasciato al Corriere della Sera: "Marracash è l'essere umano che più mi ha agitato", dice, "abbiamo un rapporto non convenzionale". È un bene puro, qualcosa che sarà sempre più forte di una semplice amicizia proprio perché difficilmente catalogabile in uno stato preciso. Elodie ha parlato anche del Pride, madrina alla grande festa di Roma: "C’era mia nonna, mia mamma, mia sorella e la compagna. Quando siamo partite dal Qube per arrivare a piazza della Repubblica, la prima tappa delle 4, mi sono commossa. Nella vita non ti immagini di finire in determinati posti con determinate persone".

Le parole di Elodie su Marracash

Elodie su Marracash ha parole importanti: "L’effetto che mi ha fatto lui nella vita non me l’ha mai fatto nessuno". Di lui, Elodie dice ancora: "È animalesco, ha quel tormento animale, e poi mi stupisce quante cose sa e quante me ne ha insegnate nel tempo". Si racconta di un uomo "elegante, era molto bello vederlo scrivere le sue canzoni. Ed è stato l’essere umano che più mi ha agitato. C’erano paura e desiderio, ci studiavamo ed era difficile acciuffarci. Molto difficile. Molto molto. Difficile. Sì. Difficilissimo". È complicato, però, trasformare l'amore in amicizia:

Io in questo momento provo tanto amore e non mi interessa come poi si trasformerà, ma so di esserne più cosciente. Quando le cose sono difficili, sono cose per gli adulti. Certe volte scappi, ma io l’ho già fatto nella mia vita, questa volta ho deciso che voglio essere adulta e fare quello che veramente sento e non quello che è più semplice.

La scena che chiude il video di Crazy Love, citazione a una performance di Marina Abramovich

La scena finale della freccia in Crazy Love

Nel video di Crazy Love di Marracash, del 2021, Elodie e Marracash rifanno una performance di Marina Abramovich (lo stesso titolo della canzone, invece, è una citazione a Crazy in Love, citando Jay-z e Beyoncé, due icone che hanno dato tanta ispirazione). Elodie tende la corda di un arco, la freccia punta dritto al cuore di Marracash: "A quel tempo" dice Elodie "c'era fiducia".