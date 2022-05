Roma Pride 2022, Elodie è la madrina: ‘Bagno a mezzanotte’ la colonna sonora dell’evento Elodie è la madrina del Roma Pride 2022: “Il suo impegno civile per la parità dei diritti dà un importante valore aggiunto alla manifestazione”. Il suo nuovo singolo, ‘Bagno a mezzanotte’, è l’inno dell’evento.

A cura di Beatrice Tominic

Elodie e uno scatto dal Roma Pride 2022.

Da sempre schierata contro il razzismo, in difesa delle donne e nelle battaglie per rivendicare i diritti della comunità Lgbt+, Elodie sarà la madrina del Roma Pride 2022.

La cantante, all'anagrafe Elodie Di Patrizi, ha accettato senza esitare l'invito del Coordinamento Roma Pride di diventare la madrina dell'intera manifestazione romana del Gay Pride e sarà presente all'evento del prossimo sabato 11 giugno. Il suo singolo Bagno a mezzanotte è diventato in breve tempo una hit, sarà invece l'inno della manifestazione.

"Siamo certe e certi che il suo costante apporto alla comunità Lgbt+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio centrale che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti", ha dichiarato Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride. "Non poteva esserci una madrina migliore di lei."

Bagno a mezzanotte: inno Lgbt+

L'ultimo singolo di Elodie, rilasciato il 9 marzo scorso, in brevissimo tempo ha ottenuto davvero molto successo. Con il brano scritto da Elisa, Bagno a mezzanotte ha superato abbondantemente il milione di visualizzazioni in appena una settimana. Nel video della canzone, insieme alla cantante, appare anche un suo "alter ego": si tratta di Ambrosia, nome d'arte di Vincenzo D'Ambrosio, classe 1993. Ambrosia, che rievoca nel video la scena delle gambe accavallate Basic Instict, è una famosa drag queen napoletana, conosciuta al grande pubblico grazie alla sua presenza nel programma televisivo presentato da Stefano De Martino, Bar Stella. Ha anche collaborato con Gucci e GCDS ed è resident drag a La Boum di Milano, famose serata LGBT nota a livello nazionale.