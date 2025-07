Devastante incendio brucia Roma Ovest: colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza Un enorme incendio boschivo sta bruciando Valle Santa e via Boccea, in zona arrivano i canadair per spegnere le fiamme, al confine con Fiumicino. Pompieri al lavoro da ore oggi, mercoledì 9 luglio 2025. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

La colonna di fumo dell’incendio, foto da Facebook.

Paura a Roma, nella zona nord ovest della città, dove un enorme incendio boschivo sta bruciando un territorio molto vasto che collega la capitale con il comune di Fiumicino, verso Testa di Lepre, più a nord rispetto all'incendio che qualche giorno fa ha interessato un'altra zona di confine con il litorale romano, via della Magliana.

L'incendio è scoppiato verso l'ora di pranzo di oggi, mercoledì 9 luglio 2025, ed in breve tempo si è diffuso per tutta la zona, complici il vento di queste ore e la conformazione della zona stessa, prettamente verde.

Non appena scattato l'allarme sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno iniziato immediatamente la attività di spegnimento. Da ore si trovano sul posto per cercare di limitare l'incendio ed estinguere le fiamme. Vista la difficoltà nell'intervento, è stata subito richiesta la collaborazione dei rinforzi aerei, arrivati subito dopo con elicotteri e canadair. Fra questi, dalle ore 13.30, anche un elicottero della Protezione Civile che si sta spingendo nelle zone più complesse da raggiungere.

Vasto incendio a Roma Ovest, fra la capitale e Fiumicino

Sono molte le zone interessate dal rogo, il cui fumo, una colonna nera, alta e densa, è ormai visibile da diverse zone della capitale. Da Monte Mario alla zona di Boccea, da Casal Lombroso alla Massimina, fino all’Aurelio, da Testa di Lepre a Santa Maria di Galeria, ma anche da Bracciano e dalle zone limitrofe nella capitale: la colonna di fumo nera appare ben visibile in un vasto territorio, sia esterno che interno alla capitale.

Il rogo sarebbe scoppiato in una zona molto vicina al confine fra il comune di Roma e quello di Fiumicino, fra via Boccea, via Santa Maria di Galeria e via dell'Arrone a Valle Santa. Un tratto di via Boccea, quello più esterno che si trova quasi in aperta campagna, è stato chiuso a scopo precauzionale e per permettere l'arrivo dei soccorsi.

Incendio fra Roma e Fiumicino: chiusa via Boccea

Per permettere l'intervento dei vigili del fuoco nella zona colpita dalle fiamme, è stata disposta la chiusura del tratto più esterno rispetto alla capitale di via Boccea, all'altezza dell'incrocio in cui è scoppiato l'incendio, all'incrocio in cui la stessa via Boccea si incontra con via Santa Maria di Galeria e via dell'Arrone a Valle Santa.