Incendio sulla Roma-Fiumicino, sterpaglie in fiamme in via Idrovore della Magliana Incendio in via Idrovore della Magliana, accanto all'Autostrada Roma-Fiumicino. Questa mattina un vasto incendio ha interessato la zona di Parco Leonardo a Fiumicino.

A cura di Enrico Tata

Nuovo incendio a Roma: sterpaglie hanno preso fuoco in via Idrovore della Magliana, accanto all'Autostrada Roma-Fiumicino. Nella stessa zona era scoppiato un incendio nella giornata di ieri e in quel quadrante oggi è divampato un vasto rogo che ha interessato la zona di Parco Leonardo.

Quanto al rogo di via Idrovore della Magliana, un utente ha scritto: "Incendio sulla Roma Fiumicino, prima della Magliana, tratto verso Roma. Fate attenzione". E una cittadina, che ha postato un video delle fiamme, ha aggiunto: "Mandato dal mio compagno che si trova proprio lì a via Idrovore della Magliana davanti c'è una grande concessionaria della Toyota ….. Spero arrivino i pompieri quanto prima".

Si tratta di un incendio di sterpaglie che, per il momento non sta causando particolari problemi, anche se diversi automobilisti hanno segnalato problemi alla viabilità a causa del fumo.