Aggressione transfobica in metro a Roma subito dopo il Pride: "Cerchiamo testimoni" La notizia è stata diffusa da Gay Help Line. "Una donna trans è stata insultata e poi inseguita da un uomo. Prima le urla: "frocio!" " tanto si vede che sei un uomo" mentre lei cercava di allontanarsi dalla portata dell'aggressore. Fortunatamente dei passanti sono intervenuti".

A cura di Redazione Roma

Una foto dal corteo di Roma.

Ieri 200.000 persone hanno sfilato tra musica, slogan, canti e bandiere arcobaleno per il Roma Pride. Proprio mentre le strade di Roma venivano invase dalla comunità Lgbtq+ per chiedere diritti e riconoscimenti, una brutta aggressione transfobica avveniva all'esterno della stazione Laurentina della linea B della metropolitana. La denuncia arriva dal servizio Gay Help Line, che ha raccolto al numero verde 800 713 713 notizie sull'episodio, e che ora chiede ad eventuali testimoni di farsi avanti.

"Una donna trans è stata insultata e poi inseguita da un uomo. Prima le urla: "frocio!" " tanto si vede che sei un uomo" mentre lei cercava di allontanarsi dalla portata dell'aggressore. Fortunatamente dei passanti sono intervenuti, consentendole di prendere un autobus per scappare. Facciamo appello a chi era presente alla metro B, fermata Laurentina intorno alle 19.40 di sabato 14 giugno di segnalarci se ha ripreso immagini dell'aggressione o se ha informazioni per riconoscere l'aggressore". Questo l'appello lanciata da Alessandra Rossi, coordinatrice del Gay Help Line.