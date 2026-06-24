Incidente in via del Tritone, taxi perde il freno a mano e investe una donna: è gravissima

Taxi perde il freno a mano e invade il marciapiede su via del Tritone a Roma: investita una donna, si trova in condizioni gravi.

Via del Tritone a Roma (Foto da Google Maps)

Una donna è stata investita da un taxi fuori controllo mentre camminava sul marciapiede di via del Tritone, nel centro di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 di mercoledì 24 giugno, in uno dei punti più trafficati della Capitale a quell'ora del mattino. Secondo una prima ricostruzione, il taxi si trovava parcheggiato negli stalli per taxi nei pressi della filiale Unicredit di piazza Barberini quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe iniziato a muoversi da solo.

L'auto avrebbe così percorso a ruota libera circa cinquanta metri lungo via del Tritone, acquistando velocità fino a raggiungere l'incrocio con via Sistina. Proprio in quel punto ha travolto una donna che stava passeggiando sul marciapiede. La vittima, una cittadina albanese di 53 anni, è stata colpita violentemente riportando gravi ferite nella parte inferiore del corpo.

Grave una donna, indagini della polizia locale

Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare la donna in codice rosso al Policlinico Umberto I. Le sue condizioni hanno reso necessario il trasferimento urgente in ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti del I Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Gli accertamenti dovranno chiarire se all'origine dell'episodio vi sia stato effettivamente un problema tecnico al veicolo o se possano esserci altre cause. Nonostante la corsa incontrollata del taxi lungo una delle principali arterie del centro storico, non risultano coinvolti altri veicoli né altre persone. L'episodio ha comunque attirato l'attenzione di numerosi passanti e automobilisti presenti in zona nelle ore di punta del traffico mattutino.