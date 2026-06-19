Attraversa sulle strisce pedonali con il cane e viene investita a Roma, il fratello: “Cerchiamo testimoni”

Stava attraversando la strada sulle strisce insieme alla sua cagnolina quando è stata investita: con un appello sui social marito e fratello cercano testimoni.

Stava attraversando le strisce pedonali a Roma insieme alla sua cagnolina quando è stata travolta. Dopo l'investimento, la cagnolina Emy è scappata via impaurita. Paura per la sua proprietaria che è stata travolta da un'automobile in via Pian di Sco, all'altezza del civico 4, in corrispondenza con l'incrocio di via Casole d'Elsa. L'incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 17 giugno 2026: a un giorno di distanza dal sinistro, mentre la donna investita si trova ancora in ospedale, fratello e marito hanno lanciato un appello per cercare di rintracciare dei testimoni.

È grazie a un appello simile che, a qualche ora dal sinistro, sono riusciti a ritrovare la piccola Emy. Così hanno deciso di tentare nuovamente, stavolta alla ricerca di testimoni. "Cerchiamo persone che abbiano assistito a vario titolo all'incidente – spiegano – Che abbiano visto o sentito qualunque cosa e che siano disposte a testimoniare".

L'appello sui social network

L'appello è stato diramato diverse ore fa sui social network dal fratello e dal marito della donna investita. "Ieri la rete social ci ha fatto ritrovare la cagnolina. Oggi riproviamo a chiedere aiuto alla rete per il problema che ha causato tutto", esordiscono nell'appello lanciato sui social. Dopo l'incidente, infatti, la cagnolina era scappata via impaurita e di lei non si era più avuta alcuna traccia. Grazie al tam tam attivato sui social, nei vari gruppi di quartiere, però, la piccolina, una cagnolina simile a un Jack Russel, è riuscita a tornare a casa.

La cagnolina Emy.

Poi hanno iniziato a ripercorrere i fatti: "Ieri, intorno alle 11.30 di mattina, Zaira è stata investita da una automobile in corrispondenza di via Pian di Sco, 4, mentre attraversava sulle strisce pedonali".

Poi l'appello vero e proprio: "Cerchiamo persone che abbiano assistito a vario titolo all'incidente, che abbiano visto o sentito qualunque cosa, e che siano disposte a testimoniare".

Come sta la donna investita mentre attraversava sulle strisce con la cagnolina

Quando è stato diramato l'appello sui social, la donna investita si trovava ancora ricoverata in ospedale: è stata dimessa ieri sera. "Ha riportato una micro frattura al naso, lesioni all'omero e al bacino, eun dito del piede rotto – spiega il fratello sotto al post dell'appello lanciato sui social a chi glielo chiede – Fortunatamente è cosciente e capisce tutto", aggiunge.