Attraversa la strada a viale Newton a Roma, donna travolta e uccisa da un’auto

Una donna anziana è stata investita su viale Isacco Newton, quartiere Colli Portuensi a Roma. Per lei non c’è stato niente da fare. Sul posto gli agenti della polizia locale.

Il luogo dell’incidente mortale (Foto da Facebook)

Un'altra vittima sulle strade di Roma. Una donna di 89 anni è morta nella tarda mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, dopo essere stata investita su viale Isacco Newton, nel quartiere Colli Portuensi, nel quadrante sud-ovest della Capitale. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 65 e, secondo quanto riferito da alcuni passanti presenti sul posto, la donna sarebbe stata travolta mentre stava attraversando sulle strisce pedonali da una Fiat Panda. Alla guida un uomo di 78 anni, fermatosi per soccorrere la donna.

Morta una donna di 89 anni su viale Newton

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli operatori del 118. I sanitari hanno tentato di prestare soccorso alla donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell'impatto si sono rivelate troppo gravi e il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. L'automobilista è stato portato presso l’Ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito.

In viale Isacco Newton sono intervenuti anche gli agenti del XII Gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Saranno le indagini e i rilievi effettuati sul posto a chiarire le circostanze dell'incidente e le eventuali responsabilità. Come avviene in questi casi, l'autorità giudiziaria aprirà un fascicolo per omicidio stradale, un atto dovuto che consentirà di svolgere tutti gli approfondimenti necessari per fare piena luce sull'accaduto.

I residenti: "Su quella strada servono i dossi"

La notizia della morte della donna ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove numerosi residenti della zona hanno espresso cordoglio e vicinanza ai familiari della vittima. Accanto ai messaggi di dolore, non sono mancate le polemiche sulla sicurezza stradale lungo l'asse di viale Isacco Newton, una delle principali arterie di collegamento del quadrante.

Molti cittadini denunciano da tempo velocità elevate e comportamenti pericolosi alla guida. "Autovelox e dossi da circonvallazione Gianicolense allo svincolo per Roma-Fiumicino", scrive un residente in uno dei tanti commenti comparsi online nelle ore successive alla tragedia.