Viterbo, è Antonia Mercante la donna travolta da un’auto vicino alla stazione: morta in ospedale

Non ce l’ha fatta Antonia Mercante, l’85enne è stata investita da un’auto a Viterbo ed è deceduta poche ore dopo in ospedale. A risultarle fatale una grave emorragia cerebrale.

Immagine di repertorio

Si chiamava Antonia Mercante la donna investita da un'auto in via Mariano Romiti a Viterbo. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di ieri, giovedì 2 luglio. La vittima dell'incidente mortale aveva ottantacinque anni. Non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Soccorsa in codice rosso, è deceduta in ospedale alcune ore dopo il suo arrivo.

La donna investita ha battuto la testa sull'asfalto

Secondo quanto ricostruito finora Antonia poco prima di essere investita stava camminando in strada vicino alla questura e alla stazione ferroviaria di Porta Romana. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto l'ha travolta e ferita gravemente. Cadendo infatti ha battuto la testa sull'asfalto. Arrivata la chiamata dal Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario. Date le condizioni della donna, che sono parse fin da subito critiche, è stato necessario il trasferimento in codice rosso all'ospedale Sanra Rosa.

Deceduta per un'emorragia cerebrale

I medici che hanno preso in cura la paziente l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. È deceduta dopo alcune ore, ieri pomeriggio, nel reparto di Rianimazione, per un'emorragia cerebrale. Presneti sul luogo dell'investimento gli agenti della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato l'investimento. Hanno inoltre gestito la viabilità, per agevolare le operazioni di soccorso. Ora l'automobioista rischia di essere indagato per omicidio stradale.