Automobilista travolge e uccide un uomo in bicicletta sulla Pontina a Pontinia

Un bracciante in bicicletta è stato travolto e ucciso da un’auto lungo via Pontina a Pontinia.

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Pontina nel Comune di Pontinia. Il sinistro risale alla mattina presto di oggi, giovedì 16 luglio, nel territorio della provincia di Latina. A rimanere coinvolti sono stati un ciclista e un automobilista, il primo ha avuto la peggio. La vittima dell'incidente stradale da quanto si apprende è un bracciante di nazionalità indiana, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sul sinistro indagano i carabinieri della Compagnia di Latina e quelli della Stazione di Pontinia. Tutti e due andavano al lavoro.

Il ciclista morto sul posto

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente era mattina. L'uomo, un operaio che lavora nelle campagne pontine, pedalava in sella alla sua bicicletta lungo via Pontina. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto lo ha investito. Al volante c'era un giovane. L'impatto è stato violento e l'uomo è deceduto sul posto a causa delle ferite e dei traumi gravissimi. Dopo un volo di diversi metri, è finito sull'asfalto, mentre la bicicletta in un canale che costeggia la carreggiata.

Indagini sull'incidente

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergeze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale sanitario con l'ambulanza. Gli operatori hanno tentato di rianimare il ciclista, praticandogli il massaggio cardiaco. Presenti sul posto i carabinieri della Compagnia di Latina e quelli della Stazione di Pontinia, che hanno svolto gli accertamenti di rito, per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Al vaglio le responsabilità dell'automobilista, che rischia di essere indagato per omicidio stradale.