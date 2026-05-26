Erica Carroccia morta di parto, la tragedia nella chat di famiglia: la nascita, il selfie e poi il silenzio

Dalla chat di famiglia tra Giordano e i parenti si ricostruisce parte della cronistoria dei momenti prima, durante e dopo il parto di Erica Carroccia, morta dopo aver dato alla luce due gemelli all’ospedale Isola Tibertina a Roma.

Erica Carroccia

Trepidante attesa, ironia, gioia, sconcerto e poi silenzio. È ciò che emerge dallo scombio di messaggi tra Giordano di Micco e i parenti nella chat di famiglia prima, durante e dopo il parto della moglie Erica Carroccia, la trentunenne morta dopo aver dato alla luce due gemelli all'ospedale Isola Tiberina il 13 maggio scorso.

Materiale ora al vaglio degli inquirenti, che indagano sulla vicenda per far luce su eventuali responsabilità a carico dei medici indagati per omicidio colposo. Si tratta del ginecologo di fiducia e di due sanitari del nocosomio romano. Fanpage.it riporta i passaggi più importanti della chat, dall'ingresso di Erica in ospedale nel pomeriggio fino a quando in serata la comunicazione si interrompe.

Le chat di famiglia

Lo scambio di messaggi d'interesse per le indagini sulla morte di Erica Carroccia inzia alle 17.56 con una foto della trentunenne: entra in ospedale camminando sorridente, accompagnata da un'ostetrica. Da qui comincia uno scambio di messaggi simpatici e ironici tra familiari e Giordano, tutti in trepidante attesa per la nascita dei due gemellini. Nella chat c'è anche un file audio, che l'avvocato Alfredo Frateschi ha depositato in Procura, nel quale si fa riferimento a dubbi sul fatto che Erica avrebbe dovuto fare un cesareo, ma che invece le hanno somministrato l'epidurale per procedere un parto naturale.

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La nascita dei gemelli e il selfie tra Erica e Giordano

Alle 18.46 nasce il primo gemellino. I famigliari rispondono entusiasti, con messaggi di auguri. Alle 18.52 nasce la seconda gemellina, una grande emozione. I familiari già ne immaginavano il ritorno a casa tutti e quattro insieme. Dall'ingresso di Erica in ospedale alla conclusione del parto trascorre solo un'ora.

Alle 18.58 Giordano pubblica nella chat una foto insieme ad Erica: lei è sdraiata sul letto d'ospedale dopo il parto e lui è proteso verso di lei, l'abbraccia. Entrambi sono sorridenti. Probabilmente hanno pensato che da quel momento in poi la loro via di coppia sarebbe completamente cambiata, che erano in quattro e che finalmente il sogno al quale avevano lavorato insieme si era avverato.

In serata la chat familiare si interrompe

Alle 21.03 i famigliari chiedono a Giordano quanto pensano i gemelli. Sono trascorse due ore dal momento in cui i medici hanno notato che Erica ha quella che secondo le loro valutazioni è un'infezione. Alle 21.37 chiedono a Giordano notizie su Erica, ma non ricevono risposte. Verso mezzanotte un ultimo messaggio "come sta?". Poi la chat familiare si interrompe. Dopo qualche ora da quell'ultimo messaggio Erica muore.