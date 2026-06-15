Addio botticelle di Roma, i vetturini diventeranno tassisti. La garante: “Cerchiamo sponsor per le auto”

Addio alle botticelle romane grazie a un possibile accordo tra Comune, garante per la tutela e il benessere degli animali e vetturini. Ora si cercano sponsor per comprare taxi: “Un’auto per un cavallo, togliamoli dalle strade”.

Botticelle a Roma (Foto La Presse)

"Cerchiamo sponsor di auto per i vetturini-tassisti. In cambio avranno un ritorno in termini di visibilità e faranno un grande dono ai cavalli, finalmente liberi dalla schiavitù di una pratica ormai anacronistica". A parlare intervistata da Fanpage.it è Patrizia Prestipino, garante per la Tutela e il Benessere degli Animali di Roma Capitale, su un possibile accordo tra vetturini romani e Comune di Roma in merito all'eliminazione delle storiche carrozzelle della Città Eterna. Sono sedici le botticelle rimaste attive in città, l'obiettivo della garante e del Comune è togliere definitivamente i cavalli dalla strada.

Una proposta già messa a tavolino, che la gran parte dei vetturini è pronta ad accettare, tranne un paio. Una scelta quella di passare ai motori, già avviata da molti altri, non solo per il fatto che oggi la sensibilità al benessere degli animali è maggiore, ma anche per le ricadute sulla salute di chi guida le carrozzelle. È diventato infatti invivibile circolare d'estate nel centro storico, tra traffico e smog. Le botticelle, lo ricordiamo, hanno regolare licenza e sono permesse dal codice della strada, che prevede l'uso di veicoli a trazione animale. Se i tassisti accettaranno l'accordo con il Comune e si troveranno delle auto disponibili per loro, la licenza passerà automaticamente a quella di tassisti.

"Cerchiamo auto per passare dai cavalli ai taxi"

Prestipino spiega in cosa consiste la proposta fatta con il Comune di Roma ai vetturini: "Passare dai cavalli ai taxi. Ma per farlo ci serve l'aiuto di sponsor per l'acquisto di vetture, da mettere loro a disposizione. Nello specifico, cerchiamo auto ibride magari in comodato d'uso. Un benefattore metterebbe in moto una grande operazione animalista. Ciò che abbiamo già proposto a potenziali sponsor è di fornirci delle macchine in cambio di pubblicità. La nostra intenzione è lanciare una grande campagna di sensibilizzazione, che mobiliti i cuori di tanta gente".

Come ogni estate a Roma con le alte temperature annunciate nei prossimi giorni torna l'attenzione sulla circolazione delle botticelle. Cavalli che ansimano sotto al sole, muovendosi sull'asfalto rovente. "Oggi abbiamo presentato una mozione contro il cambiamento climatico e le energie fossili. Alla Camera ho fatto un intervento sul caldo estremo, spiegando che oltre alle persone anche gli animali soffrono in città: non solo gatti e cani, che portiamo a spasso nelle ore più fresche, ma anche i cavalli".

"Abolire i veicoli a trazione animale dal codice della strada"

Le botticelle sono state spostate dal Mattatoio a Villa Borghese, dove le stalle sono migliori, ma più difficili da raggiungere perché devono percorrere via IV Novembre in salita. I vetturini delle botticelle, è noto, hanno una licenza regolare: sono tutelati dalla legge nazionale. "Da parlamentare ho provato insieme ad altre colleghe a chiedere l'abolizione del comma del codice della strada che prevede l'utilizzo di mezzi di trasposto a trazione animale – spiega ancora Prestipino – Proposta bocciata per ben due volte, sia nella scorsa legislatura che in quella attuale".

Il Comune di Roma attraverso la garante ha attivato una trattativa che mira al benessere animale. "È un tema delicato che il sindaco Roberto Gualtieri sta affrontando e che stiamo percorrendo insieme – spiega Prestipino – Rispetto ai tempi cosa dobbiamo aspettarci? "Abbiamo parlato con alcune grandi aziende automobilistiche che ci hanno detto vi faremo sapere".