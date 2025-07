Muore sepolto in spiaggia, l’allarme alla mamma dato dal fratellino di 5 anni: “È sotto la sabbia”

Immagine di repertorio

Una vera e propria tragedia: non ci sono altre parole per definire quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri in spiaggia a Montalto di Castro, dove un ragazzo di diciassette anni è morto sepolto dalla sabbia mentre scavava una buca insieme ai fratellini più piccoli. Ed è stato proprio uno di loro, di appena cinque anni, a dare l'allarme. Mentre la madre cercava disperata il figlio scomparso, lui continuava a ripetere "è sotto la sabbia". All'inizio non si era dato peso a quelle parole. Ma quando i soccorritori sono andati a scavare nel punto indicato dal bambino, lo hanno trovato, purtroppo già senza vita.

Come sia potuta accadere una cosa del genere, al momento non è ancora totalmente chiaro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 17enne – che si trovava in vacanza insieme alla famiglia al camping California di Montalto – si era spostato nella vicina spiaggia libera per scavare una buca insieme ai suoi fratellini più piccoli, che a un certo punto si sono allontanati. Il ragazzo ha continuato a scavare da solo, andando a circa un metro e mezzo di profondità. Forse voleva provare a scavare un tunnel per poi collegarlo a un'altra buca, quando le pareti di sabbia gli sono franate addosso. Non è riuscito purtroppo più a rialzarsi. Quando i soccorsi lo hanno trovato era purtroppo ormai deceduto.

La salma del 17enne è stata portata nel cimitero di Montalto di Castro, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Civitavecchia. È molto probabile che il magistrato rilasci a breve il nulla osta per il rilascio della salma, in modo da poter procedere con i funerali.

A esprimere cordoglio per la tragica vicenda che ha colpito la famiglia, è stato anche il comune di Montalto di Castro. "L’Amministrazione Comunale di Montalto di Castro – si legge in una nota diramata ieri – esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 17 anni, avvenuta nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia del nostro litorale. In un momento di così grande dolore, ci stringiamo ai genitori e ai familiari del ragazzo, colpiti da questa grande tragedia. In segno di rispetto , tutti gli eventi pubblici previsti per la giornata di domani, venerdì 11 luglio, saranno sospesi. La comunità di Montalto si unisce in un silenzioso abbraccio alla famiglia"