Tragedia in spiaggia, 17enne scava una buca con i fratelli e muore sepolto dalla sabbia

Un ragazzo di 17 anni è morto oggi in spiaggia a Montalto di Castro, nel Viterbese. Secondo le prime informazioni, avrebbe scavato una buca in spiaggia con i fratelli, rimanendo sepolto.

Immagine di repertorio

Tragedia a Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere rimasto sepolto in una buca scavata dalla sabbia insieme ai suoi fratellini. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe entrato nella buca – alta circa un metro e mezzo – per gioco, ma le pareti gli sarebbero franate addosso. Caso ha voluto che in quel momento i fratelli si fossero allontanati. Quando si sono accorti dell'accaduto hanno immediatamente chiamato il padre, che a sua volta ha chiamato il 112. Per il 17enne però, non c'è stato nulla da fare, quando gli operatori sanitari sono arrivati era già morto.

Secondo quanto ricostruito durante le prime indagini, il ragazzo si trovava in vacanza insieme alla famiglia presso il camping villaggio La California. Stavano trascorrendo una giornata al mare che sarebbe dovuta essere piacevole, e che si è invece trasformata in una tragedia. Inutile ogni tentativo di provare a rianimare il giovane, che purtroppo all'arrivo dei soccorsi è risultato già deceduto. La famiglia, originaria di Roma, si trovava nel campeggio per trascorrere le vacanze. Sconvolte le persone che hanno assistito alla scena, e che mai avrebbero pensato potesse accadere una cosa del genere. Le indagini sono in corso, ma dalle prime informazioni sembra che il ragazzo sia rimasto sepolto in modo accidentale mentre giocava con i fratellini.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Tuscania, mentre la salma è stata messa a disposizione della procura di Civitavecchia. Al momento non è chiaro se la procura aprirà fascicoli per eventuali reati. La famiglia ed eventuali testimoni saranno ascoltati in modo da ricostruire in modo preciso cosa accaduto nel pomeriggio.