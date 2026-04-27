La Torre dei Conti riapre domani, nel crollo morì l’operaio Octav Stroici

Torre dei Conti (La Presse)

La Torre dei Conti e la strada chiusa per i lavori verranno riaperte domani, martedì 28 aprile 2026. Una mattinata che vedrà alcuni momenti: alle ore 8 la deposizione della corona da parte dei sindacati Cgil Roma e Lazio e Fillea Roma e Lazio proprio in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e alle ore 12 un momento istituzionale. All'evento saranno presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la Sovraintendenza e i vigili del fuoco.

La Torre dei Conti davanti ai Fori Imperiali riapre dopo il crollo parziale che si è verificato in Largo Corrado Ricci il 3 novembre del 2025. A seguito del cedimento è morto l'operaio edile sessantaseienne Octav Stroici. Ad aprile scorso Gualtieri ha fatto il punto della situazione: Rispettata la tabella di marcia che prevedeva il termine dei lavori urgenti entro il 20 aprile con il restringimento dell'area interessata dal cantiere, poi una nuova fase fino a settembre.

Alla Torre dei Conti una corona per Octav Stroici e i morti sul lavoro

A rendere nota la riapertura della Torre dei Conti è anche Cgil Roma e Lazio e Fillea Roma e Lazio, che in un loro momento deporranno una corona per ricordare l'operaio deceduto e tutte le persone che hanno perso la vita lavorando. La commemorazione dei sindacati si svolgerà alle ore 8, saranno presenti i familiari di Octav e i colleghi sopravvissuti al crollo, tra i quali Gaetano La Manna, lavoratrici e lavoratori.

"L'iniziativa, oltre a ricordare le vittime, vuole mantenere alta l'attenzione su una strage che non si ferma – spiegano le organizzazioni sindacali – Nei primi due mesi del 2026 le denunce d'infortunio nel Lazio sono aumentate del 12,4 per cento rispetto al primo bimestre dello scorso anno, del 17 per cento le denunce di malattie professionali. Sono undici sono le persone che hanno perso la vita" continuano le organizzazioni . "Prevenzione, controlli, formazione, investimenti sulla sicurezza e una piena assunzione di responsabilità da parte delle imprese e delle istituzioni sono le precondizioni affinché il lavoro non sia più causa di morte e sofferenza per le persone".

Il crollo della Torre dei Conti

La Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci tra via Cavour e via dei Fori Imperiali è una struttura medievale, che ha avuto fortificazioni successive con la presenza dei contrafforti, un elemento caratterizzante del segno del potere signorile a Roma, diventata parte del paesaggio urbano. Il 3 novembre del 2025 ha registrato un crollo parziale, nel quale è morto l'operaio Stroici per un trauma da schiacciamento e sono rimasti feriti alcuni colleghi. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma per disastro colposo e omicidio e lesioni colposi commessi in violazione della norma antinfortunistica. Ad occuparsi dell'inchiesta c'è un pool di magistrati.