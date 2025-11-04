Chi era Octay Stroici, l’operaio di 66 anni morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma

Octay Stroici è l’operaio deceduto ieri nel crollo della Torre dei Conti a Roma. Originario della Romania, aveva 66 anni e viveva con la moglie a Monterotondo.

Aveva 66 anni Octay Stroici, l'operaio morto ieri a causa del crollo della Torre dei Conti a Roma. Un'età in cui non avrebbe dovuto essere lì, ma in un paese come il nostro – dove la pensione è un miraggio, e le persone per arrivare a fine mese sono costrette a lavorare oltre il tempo limite – purtroppo è ciò che accade. Stroici è rimasto intrappolato sotto le macerie per dieci ore: i Vigili del Fuoco sono riusciti a mantenerlo cosciente tutto il tempo, parlandoci e sperando davvero in un epilogo positivo. Lo hanno estratto la sera tardi, poi la corsa disperata in ospedale: Stroici però non ce l'ha fatta, è morto un'ora dopo il ricovero. Quando è arrivato, stava già andando in arresto cardiaco. La moglie, arrivata sul posto, ha avuto un malore non appena appresa la notizia.

La morte al Policlinico Umberto I

Alle ore 23.05 – si legge in una nota del Policlinico – il paziente è giunto al Pronto Soccorso in arresto cardiocircolatorio. È stato sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare che secondo quanto riferito dal personale del 118 erano già state avviate sul luogo del crollo All’arrivo presso il Dea, Dipartimento Emergenza Urgenza l’équipe medica ha proseguito le manovre rianimatorie per circa un’ora. Nonostante ciò la ripresa dell’attività cardiaca spontanea non è riuscita. Nonostante i tentativi effettuati il decesso è stato constatato alle ore 00,20″.

La vita a Monterotondo con la famiglia

Octay Stroici era originario della Romania, di Suceava, ma viveva insieme alla sua famiglia a Monterotondo. Le operazioni di recupero sono state estremamente complesse a causa del rischio di nuovi crolli: solo alle 22.30 i Vigili del Fuoco, dopo averlo protetto con una camera d'aria, sono riusciti a estrarlo in sicurezza. Appena salito in ambulanza ha però avuto un arresto cardiaco: da lì, non è più riuscito a riprendersi, morendo poco dopo.

Il cordoglio della Protezione civile

"Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Octay Stroici, rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro – il messaggio di cordoglio della Protezione civile di Monterotondo -. Dopo essere stato estratto vivo dalle macerie a seguito del crollo della torre, purtroppo non è riuscito a superare un arresto cardiocircolatorio. A nome di tutti i volontari della nostra associazione, esprimiamo le più sincere condoglianze alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Octay".