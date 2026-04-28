Torre dei Conti , cerimonia in ricordo dell’operaio Stroici morto nel crollo: oggi la riapertura

"La sicurezza non è un costo. È un diritto di civiltà". Una citazione a Mattarella che capeggia sullo striscione esposto durante la cerimonia organizzata questa mattina dalla Cgil-Fillea in ricordo di Octav Stroici, l'operaio di 66 anni morto nel crollo della Torre dei Conti a Roma. Striscione che è stato poi depositato su via dei Fori Imperiali, a pochi passi dall'edificio medievale parzialmente crollato il 3 novembre 2025, insieme con una corona di fiori e la foto del lavoratore.

Le parole del presidente della Repubblica fanno riferimento al discorso pronunciato l'8 ottobre 2023, in occasione della 73ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, organizzata dall'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil).

L'appello della figlia alle istituzioni

Presente alla commemorazione anche la figlia dell'uomo, Alina, tornata per la prima volta sul luogo della morte del padre. È proprio lei a lanciare un breve ma accorato appello durante la cerimonia: "Mettere in sicurezza per fare in modo che non accada mai più". A intervenire è stato anche il segretario regionale della Cgil Natale Di Cola: "Ricordiamo Octav e facciamo in modo che il suo sacrificio non sia stato vano". Il ricordo di Stroici coincide con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita dall'Ilo – Organizzazione internazionale del lavoro e per l'occasione oggi alle 12 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri assisterà alla riconsegna della Torre dopo i lavori di messa in sicurezza.

Tra gli esponenti politici che hanno partecipato al ricordo dell'operaio il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e la deputata Chiara Gribaudo, presidente della Commissione d'inchiesta su salute e sicurezza sul lavoro, insieme con l'assessora a Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli.