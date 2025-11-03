Chi sono gli operai feriti nel crollo della Torre dei Conti a Roma: uno di loro è ancora intrappolato fra le macerie

Le operazioni ancora in corso nel tardo pomeriggio. Foto di Gabriel Bernard per Fanpage.it.

Continuano da ore le operazioni dei vigili del fuoco a Roma dopo il crollo della Torre dei Conti, davanti ai Fori Imperiali. Uno degli operai coinvolti nel crollo si trova ancora all'interno della struttura, fra le macerie. Si troverebbe in una camera d'aria da cui è riuscito a parlare con alcuni dei soccorritori. Prosegue senza sosta il lavoro per liberarlo: nel primo pomeriggio sono arrivati sul posto i mezzi pesanti per aspirare i detriti.

L'operaio, di nazionalità romena, sarebbe riuscito a comunicare con gli speleologi giunti sul posto. La moglie, non appena appreso dell'accaduto, ha raggiunto largo Corrado Ricci, dove si trova l'edificio. Ad assisterla il personale consolare.

Chi sono gli operai rimasti feriti nel crollo della Torre a Roma

Oltre a O., l'operaio intrappolato nelle macerie dopo il crollo, l'unico che ancora i vigili del fuoco non sono riusciti a liberare dalle macerie, altri due dei lavoratori coinvolti, rimasti feriti, risultano essere cittadini romeni. Non hanno tardato ad arrivare le dichiarazioni della ministra degli Esteri romena, Oana Toiu, che non appena saputo dell'incidente a Roma, ha immediatamente diffuso una nota mezzo social.

"Siamo in contatto permanente con il Consolato e l'Ambasciata, che sono stati allertati e si trovano in comunicazione con le autorità italiane sin dal primo momento – ha spiegato – Stiamo facendo tutto il possibile per stare con gli operai romeni, ma possiamo anche confermare la presenza e la cura delle autorità italiane sul posto. La presenza dei nostri funzionari è garantita sia in ospedale, dove si trova il primo ferito, sia sul luogo dell'incidente, dove la situazione resta critica e il lavoro dei vigili del fuoco è vitale in questo momento".

La provocazione della Russia: "Colpa del governo impegnato in Ucraina"

"Finché il governo italiano appoggerà l’Ucraina, l’Italia è destinata a crollare: dall'economia alle torri", queste le parole della portavoce del ministero degli Esteri russo, Marija Zakharova, nel suo canale Telegram a seguito del crollo parziale della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. Appreso quanto dichiarato da Zakharova, la Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov per procedere con un richiamo formale. "Parole squallide e preoccupanti che speculano su un incidente, una tragedia in cui siamo ancora tutti coinvolti come popolo italiano".