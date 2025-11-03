Torre dei Conti a Roma, secondo crollo mentre si scava: 4 operai feriti, uno ancora incastrato, un altro grave

È crollata una parte della Torre dei Conti, struttura medievale nel pieno centro di Roma. Quattro operai, impegnati in lavori di ristrutturazione, sono stati travolti dalle macerie. Uno di loro è in codice rosso, un altro è ancora intrappolato. Un video riprende il momento del crollo.

Una parte della Torre dei Conti, in Largo Corrado Ricci nel rione Monti a Roma, è crollata intorno alle 11.20 di lunedì 3 novembre. Un secondo crollo è avvenuto alle 12.52 mentre erano in corso le operazioni di salvataggio. La struttura del Duecento che affaccia su via dei Fori Imperiali era in fase di ristrutturazione.

Quattro operai sono stati travolti dalle macerie, tre di questi sono stati estratti dai vigili del fuoco. Uno di loro, un uomo di 64 anni, è stato prima affidato alle cure dei soccorritori del 118 e poi portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni a causa di un trauma cranico. Altri due operai hanno riportato ferite lievi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Proseguono i lavori di salvataggio per la quarta persona ancora sotto i resti. Secondo quanto riportano i soccorritori, l'uomo era cosciente prima del secondo crollo, che ha investito anche i vigili del fuoco, i quali non sono rimasti feriti. Altri operai potrebbero essere ancora all'interno della struttura.

Sul luogo del crollo vigili del fuoco e polizia locale

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro che hanno chiuso il traffico pedonale e veicolare nel tratto interessato per agevolare l'intervento da parte dei pompieri. Poco prima del secondo crollo delle 12.52 sono arrivati anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Il momento del crollo è stato ripreso da alcuni video postati sui social. Si vede un primo polverone, alzato forse dai lavori, dopodiché un forte rumore e il lato sud dell'edificio che viene giù e travolge il macchinario elevatore con cui stavano operando gli addetti alla ristrutturazione finanziata con fondi del Pnrr. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi increduli di turisti e camerieri dei ristoranti su via Cavour.

La storia della Torre dei Conti

La Torre dei Conti, situata nel rione Monti di Roma, è una torre-fortezza medievale eretta dalla potente famiglia dei Conti di Segni. Le sue fondamenta poggiano su uno dei basamenti dell’antico Tempio della Pace del primo secolo dopo Cristo. Intorno al 1203 la torre venne ampliata su ordine di papa Innocenzo III che ne voleva fare la residenza fortificata della sua famiglia. All'epoca arrivava a un’altezza stimata tra i 50 e i 60 metri, da cui il soprannome di "Torre Maggiore". Nel corso dei secoli aveva già subito molti gravi danni a causa di una serie di terremoti ed era stata ridotta all’altezza attuale di circa 29 metri. Prima di oggi i lavori di restauro più significativi risalivano al XVII secolo, sotto il pontificato di Papa Alessandro VIII.