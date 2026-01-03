Crollo della Torre dei Conti, gli indagati salgono a 9: iscritti altri 5 tecnici delle ditte dei lavori

La Procura ha iscritto altri 5 nomi nell’inchiesta per il crollo della Torre dei Conti. Sono tecnici delle ditte dei lavori. Sale al 9 il numero degli indagati.

Il sopralluogo di ieri alla Torre dei Conti con il prefetto Giannini e i vigili del fuoco

Sale a nove il numero delle persone iscritte nel registro degli indagati per il crollo della Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci il 3 novembre 2025 in cui morto l'operaio sessantaseienne Octav Stroici. La Procura della Repubblica di Roma ha individuato altri cinque nomi, la cui posizione è al vaglio sempre per omicidio colposo e disastro colposo. Si tratta di tecnici delle ditte che facevano i lavori, ai quali i carabinieri hanno notificato gli avvisi di garanzia.

Responsabilità che andranno accertate nell'ambito delle indagini, a seguito degli accertamenti fatti dai carabinieri. I cinque nuovi nomi degli indagati si aggiungono ai quattro già individuati un mese fa, ossia di quattro tecnici che hanno firmato il progetto per i lavori, nei confronti dei quali sono in corso accertamenti sulla regolarità dell'appalto. Ieri il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha svolto un sopralluogo alla Torre dei Conti per verificare le condizioni di sicurezza del monumento accompagnato dal comandante dei vigili del fuoco di Roma Adriano De Acutis.

Le indagini della Procura

La Procura, che indaga sulla tragedia avvenuta nell'area dei Fori Imperiali con i procuratori aggiunti Giovanni Conzo e Antonio Di Maio e il pubblico ministero Mario Dovinola, vuole capire perché il monumento medievale sia crollato all'improvviso e se il cedimento si sarebbe potuto evitare, intervenendo diversamente sulla struttura e mettendo in atto delle misure preventive. L'ipotesi è che non sia stata fatta una valutazione dei rischi adeguata rispetto alla fragilità del monumento.

Le cinque nuove persone indagate sono dipendenti delle due società "Picalarga" ed "Edilerica Appalti e Costruzioni" vincitrici dell’appalto per la ristrutturazione del monumento. Si tratta nello specifico di tecnici, che hanno preso parte dello studio dei progetti per la manutenzione della Torre e della loro messa in atto.

Barriere metalliche per mettere in sicurezza la struttura

Nel frattempo i vigili del fuoco durante i lavori per la messa in sicurezza del sito stanno realizzando "opere di irrigidimento trasversale delle finestrature dell’edificio, puntellamento delle facciate danneggiate dal crollo e rimozioni di elementi distaccati e pericolanti". Sulla parte che affaccia in via Tor de Conti le operazioni hanno tra gli obiettivi quello di consentire di nuovo il transito, posizionando delle strutture metalliche idonee.