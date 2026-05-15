Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali: il piano sicurezza per blindare il Foro Italico

Percorsi separati per tifosi e pubblico del tennis, droni, steward e migliaia di agenti: Roma prepara il maxi piano sicurezza per domenica 17 maggio.

Il Foro Italico di Roma (Lapresse)

Dopo tanto discutere la decisione è stata presa: il derby della Capitale e le finali degli Internazionali di tennis si giocheranno nello stesso giorno, a poche ore di distanza nella stessa area della città e con decine di migliaia di persone attese tra Foro Italico e Stadio Olimpico. Per questo la Questura di Roma ha predisposto un maxi piano sicurezza in vista del pomeriggio di domenica 17 maggio, con Roma-Lazio che andrà in scena alle 12 e la finale maschile del torneo Atp 1000 alle 17, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Attivati molti reparti in assetto di ordine pubblico, ma anche droni e agenti a cavallo. Percorsi separati per i tifosi.

I percorsi per i tifosi di Roma, Lazio e del tennis

Il piano della Questura segue le indicazioni fornite lo scorso 14 maggio durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo delle forze dell’ordine è evitare sovrapposizioni tra tifosi e pubblico del tennis in una delle zone più delicate della città dal punto di vista della viabilità e dell’ordine pubblico. Per questo verranno creati percorsi separati per l’arrivo e il deflusso delle persone dirette agli eventi sportivi.

I tifosi della Lazio, anche se probabilmente i gruppi organizzati della Curva Nord non entreranno, raggiungeranno lo Stadio Olimpico passando da piazza di Ponte Milvio e lungotevere Maresciallo Diaz, con accesso ai settori nord dell’impianto. I sostenitori della Roma arriveranno invece da lungotevere Thaon de Revel e ponte Duca d’Aosta, per poi dirigersi verso gli ingressi di piazza Lauro de Bosis.

Chi assisterà alla partita dal settore Monte Mario e il pubblico del tennis utilizzeranno invece il percorso che passa per ponte della Musica, lungotevere della Vittoria e viale Angelico. Gli spettatori degli Internazionali potranno entrare nell’area del Foro Italico attraverso viale delle Olimpiadi e via Canevaro.

Il piano di accessi elaborato dalla Questura di Roma

Steward sul percorso verso il Foro Italico

A coordinare i flussi ci saranno steward dedicati per ciascun percorso, mentre la polizia controllerà tutta l’area attraverso la sala operativa centrale. Prevista anche una sorveglianza dall’alto con droni e del sistema Counter Unnamed Aircraft System (sistemi antidrone) in dotazione alla Questura di Roma. Le immagini saranno trasmesse in tempo reale agli operatori impegnati nella gestione dell’ordine pubblico.

Saranno attivati anche i reparti della polizia fluviale e delle squadre a cavallo delle varie forze dell'ordine in assetto da ordine pubblico Il dispositivo di sicurezza scatterà già dalle prossime ore e coinvolgerà non soltanto il Foro Italico, ma anche il centro di Roma e i luoghi abitualmente frequentati dalle due tifoserie, come piazza Mancini e ponte Milvio.