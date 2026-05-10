Derby Roma-Lazio, il questore Massucci apre allo spostamento a lunedì 18 maggio: “Scelta di buon senso”

I disordini fra tifoserie nell’ultima edizione del derby (Lapresse)

L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, aveva detto che il derby con la Roma alle 12.30 sarebbe "un insulto alla città". Il tecnico biancoceleste aveva anche aggiunto: "Chi in Lega ha fatto il calendario dovrebbe dimettersi" e ancora "che quel giorno ci fosse la finale degli Internazionali di tennis lo si sapeva da due anni". Ora arriva una piccola rassicurazione per lui e per tutti i tifosi da parte del questore di Roma, Roberto Massucci, il quale ha aperto all'ipotesi di posticipare la partita valevole per la 37esima giornata di Serie A a lunedì 18 maggio.

Il questore Massucci: "Siamo attrezzati in ogni caso"

"Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza, però mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis, che sono diventati un evento mondiale, un evento altrettanto importante come il derby". Queste le parole di Massucci a margine della partenza della corsa ‘Race for the Cure' al Circo Massimo.

"Roma è una città che è sempre uguale a se stessa. L'anno scorso abbiamo indubbiamente gestito l'anno più difficile degli ultimi trent'anni di storia di Roma, però quest'anno ci sta proponendo nuove sfide", ha aggiunto Masucci, "le piazze sono sensibili a quello che sta accadendo nel mondo e nel paese e quindi nel nostro mestiere il mantenimento dell'ordine pubblico a Roma è sempre un grande impegno"

L'ipotesi derby alle 12.30 per gli Internazionali di tennis

La concomitanza di quella che è forse la partita più calda dell'anno per l'ordine pubblico con la finale del torneo maschile degli Internazionali potrebbe essere un problema. Perciò la Lega Serie A aveva pensato di anticipare la partita alle 12.30. Uno spostamento che avrebbe dovuto favorire anche le operazioni delle forze dell'ordine, per cui è più facile controllare l'area intorno allo Stadio Olimpico con la luce del giorno, ma che non è piaciuto per niente ai tifosi. Degli adesivi omofobi contro Jannick Sinner, grande favorito per il torneo Atp 1000 di Roma, sono comparsi negli scorsi giorni al Foro Italico.

Intanto il clima fra le due tifoserie si sta infiammando. Sui muri e sui pali di Grotta Perfetta sono comparse decine di adesivi con una scritta gialla su fondo rosso "Laziale pora stella" e al centro la bandiera israeliana. Un nuovo episodio degli insulti fra le due curve che da molti anni ormai usano l'antisemitismo nei loro sfottò, come quando sono comparsi sticker con l'immagine di Anna Frank con la maglietta della Roma.