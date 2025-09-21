Derby Lazio – Roma, a piazza Mancini nascoste mazze con viti e lame: è allerta massima per gli scontri

A piazza Mancini gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato mazze e aste rinforzate con lame e viti. Tutti gli oggetti, che erano stati nascosti dagli ultras, sono stati sequestrati.

Mazze in legno, aste di plastica ‘rinforzate' con viti e lame: questi gli oggetti rinvenuti dagli agenti della Polizia di Stato a piazza Mancini, e posizionate dai gruppi ultras nella notte in vista del derby Lazio – Roma che si terrà oggi allo stadio Olimpico. Già dall'alba, l'area intorno allo stadio si è riempita di tifosi in attesa della partita: dato l'elevato rischio di scontri, le forze dell'ordine hanno blindato l'area già dalle quattro del mattino, con camionette e agenti schierati in modo da evitare qualsiasi contatto tra le tifoserie. E, proprio nel corso di una delle bonifiche, sono state trovate numerose mazze, messe lì per essere poi prese – e usate – in un secondo momento.

La partita spostata alle 12.30 per il rischio scontri

Al fine di ridurre il rischio di guerriglia, la partita è stata anticipata alle 12.30. Inizialmente si sarebbe dovuta tenere in orario serale, ritenuto però troppo pericoloso, con una potenziale situazione di pericolo successiva difficile da gestire. Per questo Derby sono 1500 gli agenti impegnati nelle strade, con blocchi e chiusure pensate proprio per controllare i numerosi supporters in arrivo a Roma, e impedire che ci possa essere qualsiasi contatto.

Quali strade sono chiuse oggi per il Derby Lazio Roma

Le strade che saranno chiuse oggi, nelle ore precedenti, durante e dopo la partita, sono: