Frecce Tricolori oggi a Roma, a che ora vedere il sorvolo e dove passano per gli Internazionali di Tennis

Spettacolo in cielo oggi a Roma dove è atteso il sorvolo delle Frecce Tricolore dell'Aeronautica Militare per omaggiare l'evento sportivo in corso in questi giorni nella Capitale, gli Internazionali di Tennis. L'appuntamento è per la tarda mattinata di oggi, martedì 12 maggio 2026, nel corso degli eventi sportivi: le Frecce passeranno sopra l'area del Foro Italico per omaggiare la tradizione e l'evento sportivo che negli ultimi giorni sta riunendo appassionati e sportivi.

Non è la prima volta che le Frecce Tricolori prendono parte a grandi eventi sportivi o istituzionali a Roma, come dimostrano gli appuntamenti con il naso all'insù degli ultimi anni nella Capitale durante cerimonie e manifestazioni pubbliche.

A che ora e dove passano le Frecce Tricolori agli Internazionali di Tennis a Roma

Quello delle Frecce Tricolore è uno degli spettacoli collaterali organizzati intorno agli Internazionali di Tennis ospitati a Roma in questi giorni che, fra partite con i campioni di tennis e iniziative istituzionali, sta richiamando in città migliaia di spettatori.

A rendere noto il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale la pagina ufficiale dell'Aeronautica Militare. "La Pattuglia Acrobatica Nazionale sorvolerà i campi in terra rossa del Foro Italico di Roma", hanno scritto sui canali ufficiali. Le Frecce, ovviamente, saranno però visibili anche dai quartieri limitrofi. L'orario in cui grandi e piccini, appassionati e non, devono mettersi in posizione per osservare il passaggio della Pattuglia acrobatica scatta alle 12.30 fino alle 13.30.

In quella mezz'ora la tradizionale scia verde, bianca e rossa squarcia il cielo azzurro e dona il tradizionale spettacolo che contraddistingue i grandi eventi.

Gli Internazionali BNL di Tennis a Roma nel 2026

Questa edizione degli Internazionali di Tennis ospitati a Roma è fra le più partecipare: sia nel torneo maschile che in quello femminile si registra una forte presenza di pubblico. Oltre ai campi in terra rossa e agli spalti, l'area del Foro Italico permette di sostare in nuovi spazi dedicati al pubblico, fra zone hospitality e installazioni temporanee. È in questo immaginario che le Frecce Tricolori si inseriscono a metà mattinata oggi: per aggiungere un ulteriore fiore all'occhiello a questo appuntamento che ogni anno diventa sempre più atteso.