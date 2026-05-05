La scaletta del concerto 2025 di Elisa al Palazzo dello Sport di Roma: l’ordine delle canzoni

Elisa arriva a Roma: nella serata di oggi, martedì 5 maggio, l'appuntamento è al Palazzo dello Sport, ex Palasport, all'Eur, dove la cantautrice si esibisce per il suo tour nei Palazzetti che l'ha già vista protagonista a Torino, Bologna e a Firenze, dove si è esibita domenica scorsa. L'artista, reduce dallo scorso anno del concerto allo stadio San Siro andato sold out con oltre 54mila presenze, sta portando a termine anche questo nuovo tour nei palazzetti.

Le tappe live rappresentano l'occasione per fan e appassionati per riascoltare dal vivo i suoi maggiori successi e tutti quei brani che hanno segnato il suo percorso artistico. Oltre a grandi classici, però, non mancano nuovi arrangiamenti che creano un contatto totalmente nuovo con il pubblico.

La scaletta del concerto di Elisa a Roma

Elisa, all'anagrafe Elisa Toffoli, è pronta a deliziare il suo pubblico di Roma. La scaletta della canzoni, che comprende dalle ultime uscite ai suoi più grandi successi, non è stata resa nota, ma non è difficile immaginare l'ordine delle canzoni, guardando alle tappe già svolte nei giorni scorsi, come quello di Firenze domenica scorsa, e anche agli ultimi appuntamenti negli stadi. Da non dimenticare, inoltre, che potrebbe comparire al suo fianco qualche altro artista sul palco per deliziare il pubblico: lo scorso luglio fu lei, a Roma allo Stadio Olimpico, ad esibirsi nel corso del concerto con Cesare Cremonini in un nuovo arrangiamento di Nonostante tutto. Che a salire sul palco al suo fianco sia Calcutta con la loro Se piovesse il tuo nome?

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Ecco quindi il probabile ordine delle canzoni durante il concerto di Elisa a Roma, che potrebbe però subire modifiche anche in base alla presenza di ospiti: