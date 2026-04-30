Roma per la Flotilla, centinaia di persone alla manifestazione al Colosseo: “Free Palestine, blocchiamo tutto”

Un presidio al Colosseo è stato chiamato nelle ultime ore dopo l’intervento di Israele alla Global Sumud Flotilla: sono già centinaia le persone presenti.

La manifestazione in corso al Colosseo.

Sono centinaia le persone scese in piazza oggi, giovedì 30 aprile 2026, a Roma, al Colosseo, dopo l'abbordaggio subito dalle navi della Global Sumud Flotilla a poche miglia dalle coste di Creta nelle ultime ore. Il corteo è stato chiamato poco dopo aver appreso della notizia, nonostante questo sono centinaia le persone che hanno risposto arrivando nel cuore della Capitale. "Free Palestine", gridano i cori nel corteo. "Blocchiamo tutto", si legge, invece, nello striscione in testa alla manifestazione.

Flotilla dopo l'abbordaggio, il corteo a Roma

Un numero di partecipanti quello delle persone in piazza per la Global Sumud Flotilla, destinato ad aumentare: visto l'aumento, quello che era inizialmente partito con un presidio si sta trasformando in un corteo. La manifestazione ha percorso i Fori Imperiali verso Piazza Venezia con l'obiettivo di raggiungere Piazza Santi Apostoli. La polizia, presente durante la manifestazione, ha bloccato il passaggio davanti all'Altare della Patria, mentre il corteo ha proseguito verso i mercati di Traiano.

"Roma lo sa da che parte stare, Palestina libera dal fiume fino al mare", è il coro dei partecipanti che agitano bandiere e cartelli per ribadire, anche senza voce, il loro impegno e la loro solidarietà agli attivisti della Flotilla.

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Cartelloni e bandiere, il corteo per la Flotilla: "Blocchiamo tutto"

Presenti attivisti e associazioni studentesche come Osa e Cambiare Rotta, in piazza sventolano bandiere dell'Usb, della Palestina e dell'Iran. "Israele Stato terrorista", si legge ancora sullo striscione. "Giù le mani dalla Flotilla", si sente ancora gridare.

"Assetati di sangue e di denaro", si legge ancora in altri cartelloni agitati dei manifestanti sotto al Colosseo, con le mani disegnate di rosso, sporche del sangue versato a Gaza e in Palestina. E ancora: "Is real terrorist", si legge con un gioco di parole sotto al disegno della bandiera di Israele. "Sanzioni subito", si legge su un altro cartellone, mentre su un altro appaiono le figure di Adolf Hitler e Benjamin Netanyahu. Con i due ritratti la scritta: "I tempi cambiano, i crimini no".

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