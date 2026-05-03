Nettuno, schianto tra moto e auto: muore il 46 enne Vincenzo Zinna, grave il figlio 17enne

Il tratto della Sp 23b dove è morto Vincenzo Zinna (da Google Maps)

Un uomo di 46 anni, Vincenzo Zinna, è morto e il figlio di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio a Nettuno, nella provincia di Roma. Lo schianto si è verificato lungo la strada provinciale 23b, o via della Campana, nei pressi della rotatoria di Piscina Cardillo, e ha coinvolto due motociclette e un’automobile.

L'incidente all'incrocio con via Taormina

Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio viaggiavano su due mezzi distinti, una Honda 1000 e una Aprilia 125. Dopo aver superato la rotonda, si sono trovati davanti un’auto che improvvisamente ha effettuato una svolta per immettersi in via Taormina. Una manovra pericolosa, che non ha dato tempo ai due motociclisti di evitare l'impatto.

La moto guidata dal 46enne ha colpito la parte anteriore della vettura. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. Il figlio, che seguiva a poca distanza, è stato coinvolto nello scontro e la sua moto è finita contro il muro di recinzione di un’abitazione. Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella per circa trenta metri.

Ferito grave il figlio 17enne

Immediato l’intervento dei soccorsi. Il giovane è stato stabilizzato dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato con gravi ferite e fratture multiple. Le sue condizioni sono serie e si attendono aggiornamenti per capire se ce la farà.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Anzio e della stazione di Nettuno, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi. Gli accertamenti sono concentrati sulla manovra dell’auto e sulla velocità dei mezzi coinvolti. I veicoli sono stati sequestrati per consentire ulteriori verifiche.