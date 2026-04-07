Tir a fuoco in autostrada A1 all’altezza di Guidonia Montecelio, vigili del fuoco estinguono l’incendio

Un tir è andato a fuoco in autostrada nel pomeriggio di oggi: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Chiuso un tratto di A1.

Il tir in fiamme in autostrada.

Un incendio ha coinvolto un tir nel pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, a Roma, lungo l'autostrada A1. Il rogo è scoppiato verso le 17 ed ha interessato la zona all'altezza del chilometro 577, all'altezza di Guidonia Montecelio. L'allarme è scattato immediatamente. Le fiamme hanno coinvolto tutto il mezzo, compresa la cella frigorifera, e sul posto sono subito arrivati i pompieri.

L'arrivo dei soccorsi e le operazioni di spegnimento: vigili del fuoco sul posto

Non appena scattato l'allarme, la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma ha inviato, verso le ore 17,00, i mezzi dei vigili del fuoco delle quadre 24/A di Palestrina insieme all'autobotte della Rustica AB/10 e alla squadra 5/A di Montelibretti per estinguere l'incendio. Il rogo ha coinvolto l'intero tir e ha raggiunto anche la cella frigorifera. Fortunatamente, però, non risultano esserci state persone ferite.

La schiuma per spegnere l'incendio: nessun ferito

Vista la situazione di rischio a causa dell'incendio scoppiato a bordo del tir, i vigili del fuoco sono stati costretti a spegnere l'incendio utilizzando la schiuma per evitare il propagarsi delle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono avvenute immediatamente. I pompieri si sono precipitati verso il conducente e hanno verificato la presenza di altre persone: fortunatamente, però, non ci sono stati feriti.

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Chiuso un tratto di autostrada A1: traffico in tilt

Diverse, invece, le ripercussioni alla circolazione nel tratto di autostrada interessato dall'incidente che è stato prontamente chiuso dagli agenti della Polizia autostradale arrivati proprio per gestire il traffico nella zona.