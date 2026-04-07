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Tir a fuoco in autostrada A1 all’altezza di Guidonia Montecelio, vigili del fuoco estinguono l’incendio

Un tir è andato a fuoco in autostrada nel pomeriggio di oggi: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Chiuso un tratto di A1.
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A cura di Beatrice Tominic
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Il tir in fiamme in autostrada.
Il tir in fiamme in autostrada.

Un incendio ha coinvolto un tir nel pomeriggio di oggi, martedì 7 aprile 2026, a Roma, lungo l'autostrada A1. Il rogo è scoppiato verso le 17 ed ha interessato la zona all'altezza del chilometro 577, all'altezza di Guidonia Montecelio. L'allarme è scattato immediatamente. Le fiamme hanno coinvolto tutto il mezzo, compresa la cella frigorifera, e sul posto sono subito arrivati i pompieri.

L'arrivo dei soccorsi e le operazioni di spegnimento: vigili del fuoco sul posto

Non appena scattato l'allarme, la sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Roma ha inviato, verso le ore 17,00, i mezzi dei vigili del fuoco delle quadre 24/A di Palestrina insieme all'autobotte della Rustica AB/10 e alla squadra 5/A di Montelibretti per estinguere l'incendio. Il rogo ha coinvolto l'intero tir e ha raggiunto anche la cella frigorifera. Fortunatamente, però, non risultano esserci state persone ferite.

La schiuma per spegnere l'incendio: nessun ferito

Vista la situazione di rischio a causa dell'incendio scoppiato a bordo del tir, i vigili del fuoco sono stati costretti a spegnere l'incendio utilizzando la schiuma per evitare il propagarsi delle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono avvenute immediatamente. I pompieri si sono precipitati verso il conducente e hanno verificato la presenza di altre persone: fortunatamente, però, non ci sono stati feriti.

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Chiuso un tratto di autostrada A1: traffico in tilt

Diverse, invece, le ripercussioni alla circolazione nel tratto di autostrada interessato dall'incidente che è stato prontamente chiuso dagli agenti della Polizia autostradale arrivati proprio per gestire il traffico nella zona.

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