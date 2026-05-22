Camion in fiamme, incendio a Prati: sul posto i vigili del fuoco, colonna di fumo visibile da chilometri

Incendio intorno all’una di oggi nel quartiere Prati a Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco impegnate nello spegnimento del rogo.

Il camion in fiamme a piazza della Libertà

Un camion ha preso fuoco nelle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, in piazza della Libertà, nel quartiere Prati a Roma, provocando una densa colonna di fumo nero visibile da diversi punti della città. L’incendio è divampato per cause ancora da chiarire e in pochi minuti il mezzo è stato avvolto dalle fiamme, attirando l’attenzione di residenti, automobilisti e passanti presenti nella zona a pochi passi dal lungotevere. Sul posto squadre di vigili del fuoco, polizia di Stato e polizia locale di Roma Capitale.

L'intervento dei vigili del fuoco a Prati

Dopo che è scattato l'allarme, alle 13.20 è intervenuta la squadra 7/A del distaccamento dei vigili del fuoco di Ostiense con l'ausilio di un'autobotte. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del mezzo e dell'area sono ancora in corso. Al momento non risultano informazioni su eventuali feriti, mentre restano ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo pesante.

Le strade chiuse per il camion in fiamme a piazza della Libertà

Il rogo ha generato forti disagi alla circolazione nel quadrante di Prati, mentre il fumo si è alzato sopra gli edifici del quartiere risultando ben visibile anche da altre aree del centro di Roma. Per gestire la viabilità ed evitare che qualcuno possa avvicinarsi alla piazza, sono intervenute anche delle squadre della polizia locale e della polizia di Stato. Gli agenti del Gruppo Prati hanno chiuso in entrambe le direzioni ponte Regina Margherita. Bloccata al traffico anche piazza della Libertà nel tratto tra via Valadier a via Cola di Rienzo.

Articolo in aggiornamento