Cosa sappiamo sul tragico incidente in cui un 17enne è morto sepolto dalla sabbia a Montalto

Spiaggia di Montalto di Castro, Google Maps.

Una giornata al mare d'estate come tante altre è finita in tragedia. Un giovane di appena 17 anni è morto sepolto dalla sabbia mentre giocava insieme ai fratellini nella spiaggia di Montalto di Castro, nel Viterbese. Avevano scavato una buca profonda che si sarebbe dovuta trasformare in un tunnel. Il diciassettenne è entrato nel tunnel continuando a scavare nella sabbia, ma poi le pareti hanno ceduto. E lui si è trovato intrappolato dalla sabbia.

Scava un tunnel nella sabbia e viene sepolto

L'incidente è avvenuto verso le 15.30 di ieri, giovedì 10 luglio 2025, nella spiaggia di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Una volta cedute le pareti del tunnel scavato nella sabbia, non è più riuscito ad emergere per chiedere aiuto. A lanciare l'allarme è stato il padre che si trovava al mare con lui e i fratellini, dopo averlo perso di vista. Per il diciassettenne, però, non c'era già più nulla da fare.

Sulla spiaggia sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso del 118 ed è immediatamente arrivato l'elisoccorso, ma per il giovane era già troppo tardi. Non c'è stato niente da fare: non è stato possibile rianimarlo, ha perso la vita ancora in spiaggia. Agli operatori del pronto soccorso sanitario non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Le indagini in corso

Sul caso sono immediatamente scattate le indagini di cui si sta occupando la procura di Civitavecchia che, inoltre, ha posto la salma del giovane a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La notizia del decesso dell'adolescente ha scosso particolarmente la comunità. Poche ore dopo aver appreso quanto accaduto il comune della stessa Montalto di Castro ha diffuso una nota per esprimere il cordoglio nei confronti della famiglia e l'annullamento di tutte le attività previste per la giornata di oggi, 11 luglio.

"L’amministrazione comunale di Montalto di Castro esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane di 17 anni, avvenuta nel pomeriggio di oggi sulla spiaggia del nostro litorale – si legge nella nota -In un momento di così grande dolore, ci stringiamo ai genitori e ai familiari del ragazzo, colpiti da questa grande tragedia. In segno di rispetto, tutti gli eventi pubblici previsti per la giornata di oggi, venerdì 11 luglio, saranno sospesi. La comunità di Montalto si unisce in un silenzioso abbraccio alla famiglia”.