Ambrosia in Bagno a Mazzanotte: chi è la drag queen che nel video di Elodie rievoca Basic Instinct Oltre a Elodie, co-protagonista del video Bagno a mezzanotte è Ambrosia (Vincenzo D’Ambrosio): la drag queen rievoca la famosa scena di Basic Instinct in cui Sharon Stone accavalla le gambe.

Il nuovo video di Elodie è un successo: Bagno a mezzanotte, rilasciato una settimana fa, ha abbondantemente superato il milione di visualizzazioni su Youtube. Nella clip la cantante si cimenta non solo col canto, ma anche col ballo: nei mesi precedenti ha preso lezioni e i risultati si vedono eccome. Nel video del nuovo singolo esegue con grande padronanza la coreografia, andando a ritmo e muovendo il corpo con consapevolezza, perfettamente a proprio agio. Ma non è la sola protagonista delle inquadrature: con lei si vede anche un'altra persona.

Elodie canta e balla in Bagno a mezzanotte

Nel video di Bagno a mezzanotte la stylist Ramona Tabita, che da tempo cura i look di Elodie, ha scelto come sempre per lei outfit sensuali, audaci, femminili, di carattere. La 31enne balla e canta in intimo, con body e reggicalze abbinati a maxi stivali. Questo abbigliamento ha fatto sì che molti la mettessero al centro di commenti volgari e sessisti. Ma lei, per nulla toccata dalle offese sterili e gratuite dei vili, ha risposto che non ha nulla di cui vergognarsi, perché da ragazza sfacciata quale è sempre stata non smetterà mai di mostrare il suo corpo, perché non c'è niente di male e non dovrebbe essere motivo di giudizio. L'alter ego di Elodie nel video è Vincenzo D'Ambrosio.

Chi è Ambrosia

Ambrosia è il nome d'arte di Vincenzo D’Ambrosio, napoletano classe 1993. Appassionato d'arte, fotografia e comunicazione sin da piccolo, ha fatto di tutto questo il suo pane quotidiano. Il corpo è il suo mezzo d'espressione, ciò che gli permette di entrare in empatia col mondo. Il grande pubblico ha cominciato a conoscerlo grazie a Bar Stella, lo show trasmesso in seconda serata su Rai 2: Stefano De Martino lo ha voluto con sé in trasmissione, nel cast. Ambrosia ha collaborato con Gucci e GCDS ed è anche resident drag a La Boum di Milano, serata LGBT molto nota a livello nazionale dove si esibisce con perizomi e corsetti, culotte e reggicalze: "Tutto ciò che richiama la donna napoletana sexy, una donna che ti ruba il cuore e ti vende un sogno, che ti vende menzogne facendoti innamorare, senza darti in fondo nulla" ha spiegato in un'intervista.

Ammaliante, affascinante, seducente, ambigua: Ambrosia nel video ripropone uno dei momenti più iconici del cinema di tutti i tempi. Diventa la Sharon Stone di Basic Instinct, nella famosa scena delle gambe accavallate. E in quell'unico gesto condensa l'ossessione, lo sguardo indagatore di chi vuole a tutti i costi che sia tra le gambe di una persona l'univoca risposta all'eterna domanda: "Sei uomo o donna?".