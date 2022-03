Elodie lancia Bagno a Mezzanotte: nel nuovo video balla in intimo e reggicalze Elodie è tornata con un nuovo singolo, si chiama Bagno a mezzanotte e si preannuncia un successo. A poco più di 24 ore dal lancio ufficiale, ha condiviso in anteprima social alcuni secondi del video: è una pantera in intimo, reggicalze e stivali al ginocchio.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tornata con un nuovo singolo, si chiama Bagno a mezzanotte e si preannuncia un vero e proprio successo proprio come tutti i lavori da lei firmati. Sarà fuori a mezzanotte del 9 marzo ma nelle ultime ore la cantante ne ha rivelata una piccola anteprima sui social, dove ha condiviso alcune immagini del video che accompagnerà la hit. Come succede ormai da anni, è riuscita ancora una volta a sorprendere i fan con bellezza, sensualità e stile: nella breve clip in bianco e nero è un po' dark lady, un po' pantera e seduce tutti in intimo, reggicalze e maxi stivali.

Elodie si dà alle danze sensuali nel video di Bagno a mezzanotte

"Squadra vincente non si cambia" ed Elodie lo sa bene, visto che per il video di Bagno a mezzanotte si è affidata a Ramona Tabita, la stylist che si prende cura del suo armadio da anni, e ai Morelli Brothers, che prima della clip musicale avevano già firmato uno dei servizi fotografici glamour che la vedevano protagonista. La cosa particolare è che con il lancio del nuovo lavoro Elodie ha indirettamente rivelato anche il motivo per cui nei mesi scorsi ha preso lezioni di danza: per l'occasione si è lanciata in un belletto scatenato e sensuale, mettendo in risalto tutto la sua innata femminilità.

Elodie nel video di "Bagno a mezzanotte"

Il look-lingerie di Elodie

Cosa indosserà Elodie nel suo nuovo video? Lo ha rivelato nell'anteprima condivisa sui social. Per l'occasione si trasformerà in una "pantera dark" con indosso un completino intimo total black che mette in risalto la sua innata bellezza. Reggiseno push-up, tanga sgambatissimi e un sensuale body stringato con il reggicalze "incorporato": la cantante ha lasciato pochissimo spazio all'immaginazione. Per completare il tutto ha scelto un paio di cuissardes di pelle nera con il tacco di Sonora Boots e ha poi tenuto i capelli lunghissimi sciolti, lisci e tirati all'indietro. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'arrivo del video integrale per ammirare Elodie in tutto il suo splendore.