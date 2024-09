video suggerito

Alba Parietti in minigonna sfida gli haters: "Ho 63 anni, a 90 farò pure di peggio" La conduttrice ha condiviso un video in cui balla in minigonna. Rivolgendosi agli haters ha scritto: "Voglio vedere cosa non scrivete adesso, scatenatevi".

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti

I fan di Alba Parietti, quelli che da anni la seguono in tv e sui social, la apprezzano soprattutto per la sua grinta, per la determinazione, il suo essere schietta e onesta, senza peli sulla lingua. Ovviamente le personalità forti, come la sua, sono spesso criticate proprio per questa tendenza a esporsi senza mai temere il giudizio altrui. La conduttrice si è sempre dimostrata disinteressata nei confronti delle polemiche sterili sul suol conto, preferendo proseguire dritta per la propria strada fedele a se stessa piuttosto che assecondare i desideri altrui, le loro aspettative. C'è chi la vorrebbe meno svestita, più pacata, meno rifatta, con meno filtri sulle foto: ognuno ha da dire la sua, sempre. La risposta della 63enne è sempre stata la stessa: non cedere alle convenzioni. Ecco perché si diverte a sfidare gli haters che puntualmente le fanno notare che "alla sua età" (come si suol dire) dovrebbe comportarsi e vestirsi diversamente.

Alba Parietti contro gli odiatori

L'aspetto esteriore della conduttrice è spesso al centro di commenti e critiche da parte degli haters, soprattutto per il modo in cui si mostra sui social, dove è molto attiva. La accusano di ritoccare un po' troppo le foto, di aver problemi ad accettare la propria età, di comportarsi in modo poco adeguato. Dal canto suo, Alba Parietti continua a giocare con la propria immagine, consapevole dei limiti: sa perfettamente quanto può essere rischioso innamorarsi di un'immagine fittizia e inesistente, perché non si vive di solo virtuale e la realtà è altra cosa.

Ma lei, questa realtà, la vive a pieno, con tutta se stessa. Al primo posto ha sempre messo la libertà: si piace e si ama così com'è, sa di essere vanitosa e si diverte a estremizzare questo aspetto, che infastidisce così tanto il prossimo. Ecco perché spesso la 63enne "sfida" gli odiatori seriali e i leoni da tastiera: dopo averli invitati a scrutarla con la lente d'ingrandimento alla ricerca del ritocco, li ha chiamati ancora in causa. Ha condiviso un video in cui balla sensuale in camera da letto, indossando un abitino nero, corto e monospalla, guardando dritto in camera:

Voglio proprio vedere cosa non scrivete adesso. E adesso odiatori scatenatevi. Ne ho 63 a 90 farò pure di peggio, vediamo chi si arrende prima: voi o io.