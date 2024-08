Alba Parietti col trikini colorato: “Più invecchio più ho voglia di giocare. Non cambierò mai”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Alba Parietti

Proseguono le vacanze di Alba Parietti a Ibiza, all'insegna del sole, del mare, del relax e dell'amore. La conduttrice, infatti, si sta godendo anche questa estate col compagno, il manager Fabio Adami, con cui fa coppia fissa da ormai più di due anni. Ne è innamoratissima. Ed è proprio lui a scattarle molte delle foto che sta condividendo in questi giorni sui social, con fan e follower. Alba Parietti, infatti, è molto attiva nel condividere la sua quotidianità, i suoi pensieri, i suoi progetti di lavoro; ama esporsi, non ha peli sulla lingua, nessuno può metterla a tacere. Viceversa, la sfera privata è quella che custodisce un po' più gelosamente, su cui mantiene più privacy. Tra selfie allo specchio e foto in costume, ne ha approfittato ancora per dire ciò che pensa degli haters.

Alba Parietti tra selfie allo specchio e foto in costume

La conduttrice non ha filtri, non ha peli sulla lingua e proprio questa caratteristica, di cui va più fiera, è quella che le ha causato più critiche. Gli haters e i leoni da tastiera non sempre hanno apprezzato la sua verve, la sua grande grinta, il modo in cui difende le sue posizioni. E anche il suo aspetto fisico è stato spesso oggetto di critiche. L'hanno accusata di eccedere col fotoritocco, di non saper gestire in modo sano la sua immagine, di non saper invecchiare, di aver paura nel mostrarsi al naturale. Lei ha sempre riconosciuto e difeso la sua vanità e la sua femminilità: ne va fiera, ci gioca, le usa anche per sfidare pregiudizi e convenzioni. Non è affatto un modo per entrare in competizione con le trentenni, ma piuttosto una sfida con se stessa e con chi la vorrebbe diversa. Lei invece non ha mai assecondato i desideri altri, le imposizioni: ha sempre camminato dritta e fiera per la propria strada. Oggi, a 60 anni, è una donna realizzata e innamorata, che non si rassegna a ciò che la società ha deciso per le donne "di una certa età".

Alba Parietti

Il messaggio di Alba Parietti

"Pic by my love" si legge sotto a una delle ultime foto di Alba Parietti. Lo scatto è stato realizzato presso il ristorante Chiringay di Ibiza. La conduttrice indossa un paio di pantaloncini bianchi e un trikini variopinto. Il modello, un capo vintage di Miss Bikini Luxe, ha una profonda scollatura a V impreziosita con frange di perline, lascia i fianchi nudi e la schiena scoperta. Ne ha approfittato per lanciare un messaggio alle donne: non preoccuparsi troppo di ciò che la gente pensa ma sognare sempre in grande e vivere la vita secondo i propri desideri.

Più invecchiò più ho voglia di giocare, non mi preoccupo più di quello che la gente pensa. La gente pensa secondo la propria vita, le proprie capacità, felicità o infelicità. La mia forza è la capacità di farmi condizionare solo da chi stimo e considero, a patto che non subiscano pregiudizi. Non cambierò mai, ho cambiato la vita che non è mai riuscita a cambiarmi. Non mi travesto da intelligente, vivo giocando con le carte che la vita ogni giorno mi mette in mano. E essere rimasta una ragazzina dentro mi rende fragile e impunita. Ha ragione Fiorella Mannoia: a 30 anni hai paura di non essere considerata intelligente se sei bella, a 60 vuoi solo sentire ancora che la vita ha tante emozioni da regalarti e nessuno può toglierti i sogni e restituirti i rimpianti. Sognate donne , qualcosa di meglio per voi. La libertà di disegnare la vostra vita secondo i vostri desideri.